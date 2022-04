Treinamento: Aqui Tootor, Netflix para dentistas

Tootor é a plataforma de e-learning que garante aos profissionais de medicina dentária uma formação contínua e acessível

A partir de janeiro de 2022, os profissionais de saúde que até o final de 2021 Eles não receberam os créditos de treinamento necessários (ECM), pelas respectivas ordens provinciais para médicos e dentistas. A decisão foi tomada oficialmente em setembro de 2021 por O subsecretário do Ministério da Saúde, Pierpaolo Celeri, Enfatiza, por um lado, a importância absoluta da formação no setor da saúde e, por outro, corre o risco de gerar tal formação Corra para coletar créditoso que prejudicaria a modernização global e lógica.

lá treinamento odontológico É mais necessário do que nunca, seja para ECMs obrigatórios, seja por iniciativa pessoal.

Enquanto esse tipo de atualização na era pré-Covid exigia grandes esforços, durante o período de restrições devido à emergência sanitária era difícil garantir isso.

Profissionais e recém-licenciados têm mais dificuldade em obter Acesso contínuo a cursos de formação prática.

Para responder a este problema e incentivar uma formação contínua e sempre acessível em medicina dentária, nasci tutor O plataforma de e-learning para setor odontológico que repensou o modelo de formação eliminando a fórmula do “professor na cadeira” em favor de um Uso mais prático e contemporâneoseguindo o formulário de vídeo sob demanda.

de uma ideia David Maria Bataglia E a Alessandra Grohovasa Tootor é a startup que, por meio de vídeos tutoriais clínicos de alta qualidade, visa preencher tanto Lacunas de treinamento para recém-formados aquele precisa de atualização Um dos profissionais mais experientes. Chega de slides: todo conteúdo de vídeo que a plataforma propõe é explicado e apresentado Na prática, como as várias operações são tratadas diretamente no paciente ou manequim.

Para garantir a qualidade do conteúdo antes de enviar vídeos para a plataforma Aprovado por um conselho científico É composto por professores universitários e de excelência clínica (Dino Re, Andrea Enrico Borgonovo, Marco Scarpelli e Evangelista Mancini) que, após Taxas de material enviado anonimamentedecide mantê-lo ou eliminá-lo.

“A formação prática em medicina dentária é uma necessidade fortemente sentida pelos profissionais deste setor. Essa necessidade de treinamento também é ditada por uma grande variedade de ferramentas utilizadas para as muitas tecnologias que estão em constante atualização. Para atender a essa necessidade, durante o período de restrições devido ao Covid-19, proliferaram muitos webinars que não forneceram a quantidade adequada de informações clínicas que um dentista procura em um curso. É por isso que decidimos criar um suporte de treinamento odontológico que pode ser usado a qualquer momento e acessível a todos.explique David Maria Battaglia, cofundador da Tootor.

Formação democrática de médicos para médicos

A arquitetura da plataforma pode lembrar os aplicativos de entretenimento de streaming mais populares, mas o foco está sempre na configuração: o Tootor consiste, na verdade, em Vídeos clínicos apoiados por áudio do dentista O que explica passo a passo o que faz, para melhorar o processo de aprendizagem. EU ‘do utilizador Na plataforma você pode aproveitar a extensão Mais de um ponto de vistaOs vídeos são filmados em primeiro plano, com câmeras de vídeo embutidas na luz de operação do dentista ou sob um microscópio e olhando para eles você tem A sensação de estar no estúdioJuntamente com os principais profissionais deste setor.

Para facilitar ao máximo o aprendizado, também foram criadas algumas ferramentas que permitem ver, em tempo real, Que ferramentas o médico usa?e passar de um estágio para o outro sem perder muito tempo procurando os momentos marcantes de cada intervenção.

Para tornar o uso da plataforma mais conveniente, Os vídeos são coletados Com O modelo é semelhante ao da série de TV. O Tootor também permite que o usuário visualize todos os vídeos existentes, bem como 15 novos conteúdos enviados todos os meses.

“Tendo trabalhado durante anos ao lado de dentistas e empresas do setor, percebemos que a odontologia carecia de uma plataforma de treinamento moderna, fácil de usar e, acima de tudo, acessível. A radiodifusão sem fronteiras pareceu-nos a melhor solução: é fácil de utilizar, porque já faz parte integrante do quotidiano de todos nós, e permite-nos reduzir significativamente os custos de subscrição. Assim o treinamento deixa de ser exclusivo.Ele adiciona Alessandra Grohovas, cofundadora da Tootor.

Internacionalização do Projeto: Objetivos do Tutor

Nos primeiros meses de operação, os usuários cadastrados no Tootor . ultrapassou 3 mil. Até agora, a plataforma pode ser usada tanto da web quanto do aplicativo, os hosts Mais de 130 vídeos de treinamento O objetivo é atingir um total de 300 vídeos até o final de 2022.

Menos de um ano após a primeira sementes redondas A partir de 635 mil euros, Tootor visa internacionalizarA plataforma estará disponível nos próximos meses em inglês e espanhol e a equipe já está trabalhando no lançamento em português e russo.

