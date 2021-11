É Véspera de Ano Novo em Barcelona novamente

Grimaldi Lines está de volta para propor um pacote tradicional de Réveillon de Barcelona, ​​com a fórmula do hotel a bordo De 30 de dezembro de 2021 a 4 de janeiro de 2022. A bordo do navio principal cruzeiro roma, navegando entre Civitavecchia e a cidade catalã, o programa inclui um rico programa de entretenimento para adultos e crianças: pela Associação Cultural SamarkandO tópico será o tópico principal Lenda E vai se desenrolar ao longo de uma viagem fascinante na companhia de ícones do cinema, da música e do esporte: jogos e shows vão reviver não só os artistas e personagens que agora fazem parte do imaginário coletivo, mas também lendas urbanas e contos de fadas que habitam o mundo de fantasia. As festividades vão culminar este ano novamente com uma festa de Réveillon, de boas-vindas a 2022. O reino dos mais pequenos será, como sempre, o Pequeno Clube, com muitas iniciativas pensadas e dedicadas a eles.

O navio chegará ao porto de Barcelona na noite de 31 de dezembroNo auge das festividades. Nos dias seguintes teremos muito tempo para descobrir o encanto da cidade, com a animação das Ramblas a qualquer hora do dia e da noite, as cores e aromas da Boqueria, o inimitável génio modernista de Gaudi e as ruas medievais do Barrio Gotico, onde é bom se perder sem rumo.

A taxa de participação começa a partir de € 399 por pessoa com acomodação em cabine quádrupla coberta. A mesma tarifa por pessoa também se aplica a acomodações em quartos de ocupação dupla, mas apenas para reservas até 30 de novembro. O preço inclui: ida e volta de Civitavecchia a Barcelona com acomodação no tipo de cabine escolhido, três noites no navio durante escala em Barcelona, ​​cinco cafés da manhã, dois almoços e jantares, atividades de lazer conforme programa, seguro de viagem, penalidades de cancelamento e assistência médica / acidentes. Possibilidade de subir também no Porto Torres Na manhã do dia 31 de dezembro com tarifas alfandegárias.

As crianças até aos três anos viajam gratuitamente, aplicando-se um desconto de 100 € a qualquer tipo de alojamento escolhido. O jantar de Réveillon, que é servido à mesa, é opcional: deve ser adquirido no momento da reserva e custa € 70 por pessoa para adultos e € 35 por pessoa para crianças, com menu personalizado. marca dia dos solteiros, Para reservas de 11 a 16 de novembro, há uma oferta ativa

Oferece um desconto de EUR 50 na tarifa de adulto para um quarto individual.