Thalità Malagò: Esports, metaversi e próximos jogos

Ontem estivemos em Turim para a abertura da terceira edição do Round One, um acelerador para toda a indústria exportadora organizado pela IIDEA, associação comercial da indústria de videogames, destinada a facilitar as oportunidades de negócios dentro e fora do setor.

Nesta ocasião, tivemos a oportunidade de conhecer Thaletta Malaghi, Secretária Geral da Associação, para avaliar a situação da indústria italiana de videogames e falar sobre esports e metaversos, campeões da tabela deste ano.

Olhando para o programa desta versão da primeira rodada, você pode ver duas almas, a alma da metafísica e a alma dos esports. No entanto, há dois fenômenos que não parecem muito relevantes. Qual é a razão para esta mistura especial?

Este ano, queríamos expandir nosso ponto de observação da primeira rodada sem focar verticalmente nos esports, mas ampliando nossa visão de outras áreas onde os videogames podem ter impacto. O Metaverse é uma nova fronteira que o jogo já teve impacto, e acreditamos que as marcas, principalmente as de fora do setor, podem ter interesse em explorar suas oportunidades por meio de projetos direcionados. No entanto, nosso programa é transversal, e este ano não estamos falando apenas de esports e metaversos, mas também de música, moda e sustentabilidade. Concentrar-se apenas nos esports pode ser um eufemismo para quem não está familiarizado com o setor e deseja olhar os videogames como um todo.



A primeira rodada foi realizada na OGR (Officine Grandi Riparazioni) em Turim, um antigo complexo industrial do final do século XIX.

O fenômeno dos esports é vivo e muito interessante de se estudar, mas há muito tempo vem sendo amplificado pelo marketing, o que lhe deu uma responsabilidade muito grande. Agora, o foco mudou para metaversos, o que é uma boa notícia após um exame mais detalhado, porque os esports podem retomar sua trajetória de crescimento orgânico. Qual é a posição do IIDEA a este respeito?

Concordamos e a pesquisa que acabamos de fazer sobre esports confirma isso. Embora esse fenômeno seja menor do que em outros países, também está aumentando na Itália. O impacto económico de 50 milhões de euros do total de atividades induzidas não será elevado mas continua a aumentar face ao ano passado, ainda estamos no período pós-pandemia, o que não nos permite explorar plenamente o potencial deste setor. Há um núcleo sólido de empresas que investiram em esports e continuam a fazê-lo, enquanto algumas equipes também estão se expandindo no exterior.

Existe uma pequena indústria a nível local, teremos de dar um salto para irmos em direcção a Espanha ou França, mas as condições gerais ainda não estão reunidas, um sistema que cada vez mais incentiva as marcas a investir neste sector. Fazemos o nosso trabalho organizando, por exemplo, a primeira fase, um evento que visa destacar o potencial do setor, e discutimos com o governo anterior como facilitar legalmente a organização de torneios e eventos de premiação, bem como sua adaptação às práticas de outros países europeus onde o desenvolvimento de jogos tem sido mais consistente.

Mas este é basicamente o programa do ano passado, o que indica que as coisas não mudaram muito nos últimos doze meses…

Infelizmente este é o caso, mas para obter certos resultados leva tempo. Quanto ao desenvolvimento de videogames na Itália, levou cerca de dez anos para as organizações perceberem o quanto desperdiçaram uma grande oportunidade que não teria sido investir em nosso setor. Por meio de créditos tributários e aceleradores, atendemos hoje aos interesses das instituições não só em nível nacional, mas também em nível regional. No entanto, não acho que teremos que esperar muito pelos esports, que se beneficiarão do trabalho anterior que fizemos até agora, apesar da desaceleração na trajetória de crescimento do Covid.



O fenômeno de exportação da Itália agora vale 50 milhões de euros; Perspectivas globais em vez de US$ 2 bilhões para 2023.

Vários Statista e Newzoo projetam vendas de até US$ 2 bilhões para exportações em 2023, que sobe para 200 se considerarmos os jogos como um todo. Então estamos falando do fenômeno das exportações, que equivale a 1% do mercado de referência. Daí a pergunta: fala-se muito sobre esports ou muito pouco sobre videogames?

Acho que não falamos o suficiente sobre videogames e esports em geral, principalmente em relação a outras formas tradicionais de entretenimento. O verdadeiro valor e impacto social dos jogos ainda não são totalmente reconhecidos e eu não separaria os esports dos videogames, que não existiriam sem eles: eles são um grupo cujas partes são difíceis de discernir.

Quão difícil é ser um secretário do IIDEA em um país onde as atividades de lobby são frustradas por constantes mudanças de governos e do qual grandes editoras estão se retirando?

É verdade que os editores reduzem sua presença em nosso território, mas também é verdade que o mercado de jogos está crescendo na Itália, portanto, mesmo que não haja filial na Itália (ou haja uma menor), isso não significa que os editores não importa o que acontece na Itália no nível institucional. Continuamos a ter o seu apoio, bem como o apoio a nível europeu. Há também uma indústria nacional em crescimento, e tenho muitas esperanças nela, que ao longo dos anos já deu sinais de força: penso em aquisições internacionais, para quem desenvolveu (e não quero citar nomes e títulos) grandes IPs que tiveram sucesso e ressonância internacional. Claro que não estamos falando de títulos triplex, mas o mundo dos videogames não vive apenas deles.

Não surpreendentemente, ao falar com alguns desenvolvedores durante o Press Start, pela primeira vez ouvi reclamações sobre a falta de pessoal qualificado para a Itália. Passamos anos imaginando como colocar todos os recursos que foram produzidos por tantas faculdades acadêmicas, e agora nos encontramos na situação oposta…

Este é definitivamente um bom sinal. Pressione o botão iniciar É um evento muito requisitado pelo grupo de parceiros desenvolvedores que o construiu e financiou, em resposta à necessidade de encontrar recursos qualificados e contratar novos profissionais. Marcamos um momento de orientação e foi bom ver pessoas em funções-chave em algumas das empresas, vir e explicar o que significa ser programador, artista ou designer-chefe, e depois conhecer os alunos em áreas de reuniões privadas. No entanto, a parte mais emocionante foi a parte dos prêmios: recebemos mais de 30 inscrições em um mês de toda a Itália e os árbitros que analisaram os protótipos dos projetos que chegaram até nós encontraram grande profissionalismo.



Ontem à noite, aconteceu a primeira rodada do Italian Esports Awards (IEA), o prêmio que celebra a excelência do mundo dos esports na Itália.

Para encerrar, uma pergunta: Existem outras IIDEAs na Europa que provavelmente têm objetivos comuns entre vocês. Como funciona o seu formato a nível continental?

A nível europeu háISFE, com sede em Bruxelas, da qual o IIDEA é membro. Esta união inclui as federações individuais dos principais países europeus, como França, Espanha e Portugal do sul da Europa e, claro, Grã-Bretanha, Alemanha, Polônia e muitos outros. Somos uma grande família e há um trabalho de coordenação europeu cada vez mais importante; Sem prejuízo das diferenças específicas entre países individuais, há uma coordenação mais estreita do que nunca em questões-chave da indústria.

Fazemos parte do conselho de administração desta federação e do grupo de Sociedades Nacionais que se reúnem periodicamente para avaliar a situação. A cooperação muitas vezes surge, e nós inspiramos uns aos outros tomando as ações de territórios individuais como exemplo. Assim como as associações pressionaram os governos locais, a ISFE, por sua vez, trabalhou no governo central em Bruxelas. A maior conquista do ISFE? Até à data, PEGI foi introduzido.