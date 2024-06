Campeonato Europeu 2024 Terça-feira, 18 de junho, Portugal, Türkiye, Sky, Rai Times

A fase de grupos continua na terça-feira, 18 de junho Campeonato Europeu 2024. A competição continua com duas novas partidas.

Campeonato Europeu 2024 Na terça-feira, 18 de junho, entrarão em campo as equipes do Grupo F

Na terça-feira, 18 de junho, eles entraram em campo pela primeira vez no Campeonato Europeu 2024 Equipas pertencentes ao Grupo F. O dia começa às 18h00, horário em que soa o apito inicial do jogo entre as duas equipas. Turquia E a Geórgia.

Os donos da casa entram em jogo como favoritos absolutos. Os visitantes, que disputam pela primeira vez a fase final do Europeu, apostam tudo no avançado kvaratskhelia, A estrela do Napoli que acabou nas últimas horas em meio a uma polêmica acirrada sobre sua possível transferência.

Onde ver Türkiye-Geórgia

Turquia-Geórgia, A reunião, que será realizada no dia 18 de junho, aplica-se a Campeonato Europeu 2024transmitido exclusivamente por céu. Como se sabe, a plataforma satélite transmite todos os eventos do torneio.

Turquia-Geórgia Está nas tabelas da rede Sky Sports Um (Canal 201), Sky Sports Futebol (202), Céu Esportes 4K (213) AH Céu Esportes 251. A voz escolhida para descrever sentimentos de desafio é a de Paolo Eles conversaram. E ao lado dele, na função de repórter à margem, está Francesco Cosacci.

Campeonato Europeu 2024 Terça-feira, 18 de junho, Portugal – República Tcheca

Terça-feira, 18 de junho Campeonato Europeu 2024 Termina às 21h. Neste momento, o calendário oferece uma partida entre Portugal E a República Checa. A atenção de todos está, sem dúvida, voltada para o capitão Cristiano Ronaldo, O atacante de 39 anos volta a jogar no Velho Continente após transferência para o Al-Nasr, que disputa o Campeonato Saudita.

Portugal-República Checa É o primeiro e único encontro na terça-feira, 18 de junho, que poderá ser visto ao vivo e gratuitamente no canal opinião. Em particular, a televisão estatal inclui-o na programação Opinião 1. Na rede principal, os comentaristas estão localizados em Estádio de Leipzig Eu sou de Leipzig Stefano Pizzuto E Daniele me prometa. As entrevistas com os campeões após o apito final são editadas por Humberto Martini.

Assim como todos os outros jogos Campeonato Europeu 2024também Portugal-República Checa É fornecido por céu. Os assinantes da plataforma satélite podem aproveitar o desafio em Sky Sports Um, Sky Sports Futebol, Céu Esportes 4K E Céu Esportes 251. Os intérpretes são Ricardo Gentil E Lourenço Menotti.

Todos os jogos de hoje podem ser transmitidos ao vivo via Agora TV E Céu, vá. Aquele entre Portugal E a República tcheco, Portanto, é visível em Jogando rai.