O favor de Paolo Sorrentino rejeitado pelo Papa, mas dado a Whoopi Goldberg: o ponto de viragem na nova “lei irmã” do Vaticano

A atriz norte-americana Whoopi Goldberg recebeu – no encontro realizado na semana passada no Vaticano com mais de 100 comediantes – um “sim” pessoal do Papa Francisco para o seu próximo filme. Irmã Lei 3. Na verdade, com a aprovação do Sumo Pontífice, o filme pode ser rodado (excepcionalmente) no Vaticano. Isto é único, considerando que a Santa Sé não concede espaços para filmagem e na verdade negou isso – escreve elelidar – Solicitado pelo diretor Paolo Sorrentino para Ficção O jovem papa. Nessa ocasião, dadas as limitações do equipamento audiovisual, Sorrentino optou por reconstruir a sede papal na Cinecittà, destino semelhante também à fachada de São Pedro. Porém, algumas cenas foram filmadas na igreja de Santi Luca e Martina, no Palácio Braschi, na igreja neo-românica de Sant’Anselmo Alaventino, Villa Medici.

O Papa recusou o convite para comparecer

Goldberg, que no filme interpreta Irmã Clarita, uma cantora de boate forçada a se esconder da máfia em um convento, contará com a produtora italiana. Cattleya. Apesar de ter concordado em filmar no Vaticano, o Papa teria recusado – segundo a agência de notícias – convidar a atriz para participar pessoalmente nas filmagens, talvez através de um papel honorário. A estrela de Hollywood revelou isso durante uma entrevista no programa de Jimmy Fallon NBC, depois de oferecer o papel ao Papa durante uma reunião em 2023. “O Papa Francisco é um fã”, disse a atriz quando Fallon lhe perguntou se o Papa havia manifestado interesse em estrelar a sequência do filme de 1993 sobre o cantor. Dolores Van Cartier, que se converteu ao Islã e se tornou freira, respondeu a Whoopi: “Não, mas eu perguntei a ela”. E foi precisamente durante a audiência da semana passada, na qual participou com uma centena de atores e comediantes de todo o mundo, que Goldberg recebeu o conjunto (muito especial) das seguintes façanhas da Irmã Clarita.

Leia também: