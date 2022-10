Harry, o livro bomba será lançado em janeiro. Meghan Markle acusada de brincos ensanguentados

Há uma data de lançamento para O famoso diário de Harry, em 10 de janeiro. E depois que terminar, ele pode dizer adeus a qualquer chance de restabelecer um relacionamento com seu pai Charles, William e Kate Middleton. Enquanto sua esposa Meghan Markle é inundada pela controvérsia sobre os deuses Brincos “sangrentos” vestir em 2018 em Fiji Que parece ser de origem sangrenta. E assim os Sussex veem seus privilégios e reputação desmoronando diante de seus olhos.

Harry, o que você está arriscando em seu diário

como é conhecido, atormentar avançar de 20 milhões de dólares Publicar três livros nos quais prometia contar o incômodo pano de fundo da vida de Palazzo. O primeiro volume estava programado para ser lançado no outono de 2022, mas a morte da rainha Elizabeth atrapalhou todos os planos, especialmente porque o príncipe queria a todo custo revisar e julgar o texto. Muito perigoso para ele e Megan Markle, agora que seu pai Charles é rei. Na verdade, este livro parece conter críticas pesadas a King e o coloca em uma luz muito ruim.

Mas as alegações de Harry e as explosões de veneno agora são muito arriscadas para ele e sua esposa. De fato, atacar Carlos agora significa atacar o próprio estabelecimento real e, em particular, significa antagonizar para sempre o rei que pode cortar os privilégios que ele deixou aos cônjuges e também o papel, embora menor, que ainda lhe é concedido na família real. Em outras palavras, Harry e Meghan perderão seu prestígio e se tornarão um casal “normal” de pessoas ricas. Nem tanto se você acha que o novo primeiro-ministro britânico, Rishi SunakE a Possui ativos de 810 milhões de dólaresEnquanto Carlo só pode contar com 500 milhões. E Harry e Meghan com certeza têm menos do que isso.

Harry, quando o livro sair vai deixar Carlo bravo

Daí a tentativa de Harry de adiar a publicação de seu livro para suavizar o texto, o que o torna significativamente menos eficaz. Mas no final há uma data de lançamento, e é Em 10 de janeiro de 2023De acordo com rumores vazados pela Penguin Random House. Este último descreveu o volume como um “livro de memórias íntimo e honesto”, prometendo que “o príncipe Harry apresentará um retrato honesto e cativante”.

O conteúdo do livro parece ser altamente confidencial e nenhum dos membros da realeza sabe exatamente quem e em que termos eles estão falando. A única coisa que surgiu é que Harry vai nos contar sobre sua vida, desde a infância, focando muito em seus anos militares, até o casamento e o nascimento dos filhos.

Meghan Markle, brincos ensanguentados

Enquanto esperam para contratar Carlo para o lançamento do livro, Harry e Meghan têm outra dor de cabeça. Estes são os brincos que Sra. Markle Ela o usou em 2018 durante a turnê pelo país de Fiji. Era para chamar a atenção para a gema dia dos namorados baixa autor do livro Cortesãos: o poder oculto por trás da coroa. O escritor diz que esses brincos foram Um presente de casamento do príncipe saudita Mohammed bin Salman e que Meghan os levou para um jantar de Estado com o presidente de Fiji em 2018, três semanas após o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi. Genocídio De acordo com um relatório dos EUA, a ordem foi autorizada pelo príncipe saudita.

A equipe de Meghan há muito afirma que os brincos são emprestados de um joalheiro famoso, mas Low os nega e os devolve à MBS, prejudicando a imagem de Lady Markle como ativista e defensora das mulheres, mais necessitadas e da verdade. A equipe da Duquesa sempre a defendeu, argumentando que é impossível que “Meghan usasse esses brincos sabendo que Eles vieram de mãos manchadas de sangue“.

Mas ninguém queria entrar em contato diretamente com os Sussex, escreveu Law, citando uma fonte anônima: “Tomamos a decisão de não confrontar Meghan e Harry sobre isso”.

Mas logo após o famoso jantar, Megan o usou novamente”brincos sangrentos“Por ocasião do aniversário de Carlo. Naquela ocasião, um dos assistentes levantou a questão com Harry diz que está ‘chocado’ Do fato de que ninguém conhecia as origens daqueles preciosos.

Os advogados de Sussex alegaram mais tarde que o duque nunca foi questionado sobre isso. Falando em nome do casal, o escritório de advocacia Schillings disse: “É possível que ele tenha dito que os brincos são emprestados, o que é verdade, porque presentes de chefes de estado para a família real são presentes para Sua Majestade a Rainha, que pode. Em seguida, opte por emprestá-los a membros da família.”