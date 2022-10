Homens e mulheres: opinião de Shea no episódio 26/10/22

sou meu espectador homem e mulher Basicamente simples. Estou feliz com um pouco. Eu não me importo com quem bate Armando Encarnado Na visão de mundo não muito melhor do que ele, afinal. O suficiente para bater nele, só isso.

veja hoje Frederico Dainese Rindo descaradamente dele dando-lheVocê é um perdedor, você é um perdedor!“Eu reorganizei meus chakras, certo. Especialmente em um estúdio onde alguém gostacorporificada Postado por GENTILUOMO Armando Encarnado cara, você entende?

Um homem depois de alguns momentos – apenas para justificar seu teatro sem sentido com uma mulher aleatória, a escolha certa para manter a cabana funcionando e depois se livrar da culpa de uma história (estranha, hein!) que não deu certo – exclamou “Mas mesmo que eu tenha que te dar um 730 porque você gosta de um homem, ele é de uma certa maneira!‘, tão terno Cristina sinto tanta falta de um segredo garimpeiro-Será um homem?

Eu também sinto muito por isso Mônicaque tudo me parece estúpido, ele pegou esta cartinha Armando Ele escreveu para ela e a amarrou a uma rosa. porque não é isso”Ele entendeu como eu sou!Quando ele disse a ela queVocê é rara, você pertence àquelas mulheres que fazem barulho sem nem se mexer!“(A propósito, quem é Escritor fantasma A partir decorporificada? Porque eu não acho que esses dizeres poéticos venham da mesma pessoa que no estúdio, sem notas no meio, se dirige ao tronista com “Se você começar a dizer isso e aquilo“Huh!). A única coisa que ele entendeu foi quem ele estava mirando ser capaz de Tente fazer algum circo novamente este ano, ponto final.

Por que o segundo Maria de Filippi “É a segunda vez que ele está jogando“Em vez disso, já estamos em terceiro. Em três temporadas, a média é excelente, aliás. Ele fez isso há dois anos, quando tentou explodir. Lucrezia Commanducci para mim Gianluca de Matisse (E funcionou também, hein, muito ruim na época Descuidadamente Você não quer continuar conhecendo ela saindo do estúdio…). Ele fez exatamente isso no ano passado, juntando toda aquela série de clipes pós-episódio Dennis Minjiano Apenas vá e provoque Matthew Ranieri. E ele faria isso de novo desta vez, se apenas Mônica Obviamente, ele ficou no estúdio.

Porque o (pseudo) interesse decorporificada Está limitado ao perímetro exato desse estudo, como sabemos. Lá dentro, os pretendentes os elogiam e elogiam e falam deles como se fossem a pedra mais preciosa do mundo e batem no peito em aplausos.”Essa garota tem muito valor, exceto que você não a entendeu!‘, mas assim que pisaram no elius… sopro!Tudo esquecido. MônicaA partir de?

Então sim eu sou uma pessoa simples e quando é hoje Frederico Eu bati nele divertido e então foi estranho se aquele outro estava chateado por causa disso”Eu não te incomodei, eu disse que você é um perdedor, é uma opinião pessoal!“Eu ri tanto, eu admito. Honestamente, justo.”

Então vamos deixá-lo em paz se ele estiver Frederico Como o tronista me decepciona discretamente, isso é outro assunto.

até Ida Platano (Que não é conhecida como lince, digamos assim. De tanta fome de luz vermelha que até hoje ela conseguiu dominar as questões alheias, sim, ela é famosa, mas não muito esperta…) Percebi que eu Daines A partir de Mônica Ele não lhe deu um taco, quero dizer, quanto custou para ele ser um pouco mais leve? Quanto a Alain, mesmo que ela tivesse evitado criar filhos e projetos concretos, ele os teria preferido de qualquer maneira Noemi, muito menos colocando uma carga de 90. Isso não era nada para ele, e teríamos visões diferentes de uma história, Deus me livre. Mas talvez um pouco mais de honestidade às vezes não faria mal.

Agora está claro, Frederico tem um temperamento leve, diz Santa Bréscia. Ele não está interessado em discussão e confronto, ele está interessado apenas no fato de que há atração física e poucas pausas dentro e ao redor da cama. É por isso que vai bem com tais Noemi.

Alguém que se conforta em apontar que ronca com a concorrência enquanto se diverte com ela. um assim boba que vem comNão me diga que você quer ter filhos se for para Ibiza e Formentera‘, como se algo excluísse o outro, nem mesmo percebendo que ele disse algo interessante. Acima de tudo, a pessoa que acabou de tirar conclusões sobre uma exceção desconhecida com base em seu perfil Instagram (uma rede social conhecida por ser um espelho fiel da realidade, na verdade), mas depois quebrou quando Mônica Fale sobre sua “seriedade” porque “Você quer dizer que eu realmente não, deixe-me entender? Você simplesmente não me conhece baby!“. okchi.

Vídeo do episódio: aposta completa – Pinóquia e sede – Franco: “Daniela me explica por que você acabou comigo?” – Franco: “Eu amo Laura…” – Cavaleiro para Laura – Tina: “Roberto não desistiu de seu desejo por Gemma…” – Uma rosa para Mônica – Armando e Vid: A Rosa da Discórdia – Mônica: “Armando me pegou. Você não!” – Cristina: “Armando, você é um homem…” – Externo de Fé e Noemi – Monica: “Exterior lindo… Eu cuido dos outros da casa!” – Maria: “Fé, cuidado porque Mônica…” – Eleonora: “Tinha gente como o Armando!”