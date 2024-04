Café Gramelini | Paula Gassman e a última palavra: Ugo

Diz-se que a última palavra que muitas pessoas dizem antes da morte é “mãe”, proverbialmente Reunião com o útero Onde a aventura começou. Em vez disso, Paula Gassman saiu O nome de seu parceiro em seus lábios . Ele mesmo, Ugo Pagliai, disse isso no final da bela entrevista com Emilia Costantini: « Eu disse a ela que te amo. Ela apenas respondeu: Ugo.. Mas nesse ogu está toda a nossa história junta.”

Até agora era o sorridente Ugo, nome do contador Fantozzi e herói de um irresistível monólogo de Troisi. Mas a partir de hoje, acho que não é só para mim, Ugo será simplesmente o nome do amor. O reconhecimento que qualquer um sonha em receber ou dar no momento mais alto. Claro, você tem que merecerE Pagliai provou que merecia aquela última piada do companheiro de vida. Passaram cinquenta e cinco anos juntos, em casa e no palco. Um ao lado do outro e nunca por cima. O dualismo clássico que não elimina as individualidades, mas as expande a ponto de construir um terceiro: nós.