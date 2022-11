A história de como a reprovação da alegria nasceu sem camisa

Uma das imagens mais arranhadas na cabeça dos torcedores italianos no início dos anos 1990 e no início do ano zero foi, sem dúvida, a alegria de Christian Vieri após um gol na Sampdoria em 2003.

O atacante fez o júbilo icônico ao tirar a camisa e vestir uma camiseta pintada de tanque lindos anos, uma marca de roupas fundada com Paolo Maldini. É um anúncio para Sweetyears.it Nomeie esse episódio No departamento “informações sobre nósComo o primeiro comunicado de mídia da marca.

É uma celebração criativa disso O tema do anúncio de Tim mais tarde inspirou com o dançarina Adriana Lima como a camisa do tanque foi modificada sob a camisa de jogo de Vieri para combinar com o jogo do patrocinador do torneio.

Estamos em 2003 e a regra do cartão amarelo para quem tira a camisa depois de um gol ainda não entrou em vigor nem mesmo na órbita de órgãos de política esportiva como a FIFA ou a UEFA.

O próprio Vieri havia pensado no nascimento da regra de alerta após a festa sem camisa no podcast Muschio Selvaggio. De acordo com o atacante pode ser a base Enviado pela Lega Serie A para questões de marketing.

A lógica de Fieri, embora não trivial e um espelho do que O rosto principal da Bobo TV sensível a certos aspectos comerciais e de entretenimento (no final da leitura, curta o vídeo “Origens dos bate-papos ao vivo do Bobo Fieri no Instagram!”), Incorreto por vários motivos.

Primeiramente, a ordem cronológica dos eventos está preocupada em desconstruir a hipótese. O júbilo de Vieri ocorre em 2003, enquanto a base será introduzida mais de um ano depois.

Antes dessa data, já havia muitos jogadores que tornaram sua comemoração famosa ou memorável chamando-a de gesto sem camisa. Era costume do ucraniano Andrij Sevzenko Que cobria o rosto com a camisa a cada gol, assim como o “Pina Bianca” Fabrizio Ravanelli.

Regata Francesco Totti com A inscrição “apenas 6” Ele aparece após um gol no dérbi de fogos de artifício da capital, e o momento em que mostrou o brasileiro Kaká de joelhos após o gol da camisa escrita nele”eu pertenço a Cristo‘, para reforçar suas crenças religiosas já conhecidas em público também.

Tudo isso foi possível justamente pela falta de regra do cartão amarelo e pela exposição massiva que o futebol desfruta durante a transmissão das partidas.

Então não, não foi A edição de Vieri-Sweet Years Para motivar a colocação de uma base contra a alegria sem camisa. Além disso, os episódios que acabamos de mencionar não foram impressionantes.

É muito estranho descobrir que o nascimento da regra se deve a um comportamento que outra pessoa considera incorreto jogador de futebol italianoAlém disso, ele é um grande amigo do próprio Vieri. O primeiro cartão amarelo da história a torcer sem camisa foi seu herói, aliás, Antonio Cassano E do outro lado da cerca está um dos melhores árbitros da história do esporte, ou seja, Pierluigi Colina.

o anel Torcer sem camisa em uma partida contra a Juventus Com o chute anexado (e a intrusão em duas partes) para a bandeira de escanteio.

Portanto, ele é um dos melhores talentos do futebol italiano nos últimos 30 anos e o melhor árbitro italiano da história, que criou um precedente que a UEFA o transformou em uma lista mundial algumas semanas depois.

Agradável a cena de Collina que, tendo alcançado o grupo de jogadores comemorando após o gol composto por Totti, Samuel, Chivaux, Dacourt e, claro, Cassano, aborda este último com “O que você fez láApontando para a bandeira quebrada.

Três semanas depois foi realizada O Conselho Internacional da FIFA em 28 de fevereiro de 2004 Onde a questão é discutida com uma decisão com a qual todos concordam: Com efeito a partir de 1º de julho de 2004, a FIFA, a UEFA e outras associações internacionais decidiram que a remoção da camisa como uma celebração levaria à cartão amarelo.

O mesmo é especificado para aqueles que exibem escritos ou imagens sob a camisa mesmo que apenas levantada acima do peito ou para cobrir a cabeça.

Fato engraçado: Poucas semanas antes do caso Cassano, outro amigo de Vieri, mas também de Barry se torna o protagonista de uma história ligada ao hilário após o gol. Laila Adani tirou a camisa após gol Para mostrar uma camiseta com a inscrição “Francesco Torna”. O motivo foi fugir da casa de um garoto de 15 anos de Bérgamo que era torcedor da Inter. Adani é informado do incidente por um jornalista e rapidamente decide confeccionar a camisa. O zagueiro vai marcar contra a Juventus na Copa da Itália e conseguiu mostrar a camisa aparentemente útil, com Francesco voltando para casa alguns dias depois.

Editando a lista, possivelmente por motivos de marketing

O que provavelmente levou Vieri a pensar em razões de marketing como uma desculpa para criar uma base personalizada, provavelmente seria uma atualização 4 anos depois que será julgado.

Aliás, desde 2008, o alerta também é emitido para quem mostra qualquer tipo de mensagem após o alvo.

Este fato leva a episódios como a punição dada Niklas Bendtner Depois que o dinamarquês mostrou as cuecas do designer Poder do Companheiro Depois de um gol contra Portugal. Além da cor amarela do atacante, houve também uma multa de 100 mil euros (que foi paga pela casa de apostas irlandesa).

Depois que o pacote chegou em Jiro Na rodada do torneio, que viu o Milan vencer no último suspiro sobre o Spezia, muito se falou sobre essa regra, que fez com que os franceses fossem expulsos por dois cartões amarelos.

O atacante do Milan se justificou explicando que estava no calor e no auge da adrenalina, esquecendo que havia sido avisado com antecedência. O cartão amarelo após a comemoração sem camisa continua sendo uma daquelas regras únicas em comparação com outros esportes.

