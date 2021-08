Salmo, pelo concerto em Olbia agora paga … Diretor da roda gigante: multa grande

Para o concerto de 13 de agosto, a Autoridade Portuária não recebeu qualquer informação e está em disputa aberta com os operadores de rodas quanto às taxas do ano passado, a tal ponto que a continuação do contrato também está em dúvida. No entanto, o evento musical não autorizado não inclui empresários do ponto de vista criminoso. A menos que haja um aumento na propagação da infecção de Covid diretamente relacionada ao fato de milhares de pessoas comparecerem à festa sem máscara.

Com efeito, o Ministério Público de Tempio Pausania parece o mais interessado em compreender quem, de todos os que ocupam cargos de responsabilidade e poderiam ter impedido a exploração do salmo, conhecia e falhou o seu dever.

Você pode estar interessado: