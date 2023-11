StarCasinò Sport é o novo patrocinador principal do ACR Messina

O acordo de dois anos, até ao final da temporada 2024/25, visa apoiar o futebol italiano a vários níveis e fortalecer a presença da marca na região local.

Cassino estrela do esporteuma marca de entretenimento esportivo Dr.o grupo Beatsoniniciais A Contrato de patrocínio de dois anos Com o clube de futebol AC Messina E isso se torna Principal épastor A camisola escudo branco para as épocas desportivas 23/24 e 24/25. Uma importante colaboração que liga o StarCasinò Sport a um histórico clube de futebol nacional, que também lhe permite continuar o projecto de expansão em grande escala a vários níveis do mundo desportivo italiano que já começou ao longo destes anos. Depois de parcerias com times de ponta da liga italiana, como AS Roma, SSC Napoli, Torino FC e US Sassuolo e com Palermo FC e Serie BKT na Cadet League, o StarCasinò Sport faz agora sua estreia na Serie C. O anúncio da parceria ocorre em conjunto com a partida que ICR Messina e Catania disputarão esta noite pela Copa da Itália. A primeira aparição da marca nas camisas Giallorossi.

A história do FC Messina aproxima-se dos 123 anos e atravessou todo o século passado para se tornar um exemplo de amor ao desporto. Durante esta jornada de mais de cem anos, nunca faltou o carinho e o carinho dos torcedores que apoiaram os jogadores dos Giallorossi nas arquibancadas em todas as categorias. Um vínculo que ainda hoje está vivo e que impulsiona a equipa rumo a novos objetivos desportivos.

“Estamos orgulhosos de concluir um acordo com um clube histórico como o ACR Messina, também como principal patrocinador. A cidade nos recebeu com uma base de fãs muito entusiasmada e engajada, por isso mal podemos esperar para começar a trabalhar com o clube para proporcionar a esta grande comunidade experiências inesquecíveis. Para nós, esta parceria representa mais um passo no nosso projecto de promoção e apoio ao desporto italiano a diferentes níveis, bem como uma forma de estarmos presentes lado a lado com regiões e entusiastas que partilham os nossos valores desportivos. “Um resultado coletivo que queremos comemorar com a nossa equipe e com toda a equipe do ACR Messina”. Ele anunciou Stefano Tino, Diretor Geral da StarCasinò Sport.

“Estou feliz com o novo patrocinador e ao mesmo tempo orgulhoso por uma marca global ter decidido focar-se em Messina. Um sinal claro do entusiasmo renovado em torno da principal equipa de futebol da cidade.”ou. Além disso, isto é evidenciado pela assinatura do acordo por dois anos. Foram estrelas dos esportes de cassinoou Está presente nas camisas de vários clubes da Liga Italiana e a partir de hoje estará também nas camisas do ACR Messina. Por este importante acordo comercial, gostaria de estender os meus agradecimentos iniciais a Alessandro Giacomini, Diretor Geral da Infront Italy, e a Daniela Lazzaro e Saverio Provenzano, que representam a Infront Italy na Sicília e na Calábria. Mas um agradecimento especial também a Mario Bonsignore e à sua equipa de marketing, pelo trabalho que realizaram na definição do negócio.” macho Presidente do ACR Messina Pietro Sciuto.

“Estamos muito felizes em contribuir para a parceria de dois anos entre StarCasinò Sport e ACR Messina porque nosso objetivo é criar uma colaboração de longo prazo que crie valor para os clubes esportivos e marcas de nossos clientes. Para criar livros de casos de sucesso, é necessário conhecer as regiões, e a Infront Itália permanece em diálogo com todas as entidades esportivas há mais de vinte anos, adaptando linguagens e iniciativas baseadas na realidade para melhor alavancar os investimentos e dar exposição às marcas.”, Ele tem Cafetado Alessandro Giacomini, Diretor Geral, Infront Itália.