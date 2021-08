Jogos de treinamento de qualidade de vida para pessoas com deficiência intelectual

Os chamados “serious games” (literalmente “serious games”) são jogos cujo objetivo principal não é o entretenimento, mas a educação e o treinamento, equilibrando perfeitamente o aspecto sério e o divertido. Junto com as TICs, tornou-se em particular “Serious ICT Games”, um método que está no cerne de um grande projeto europeu de dois anos, lançado no final do ano passado, denominado ID-GAMING. Entre os parceiros, além de instituições e organizações de Portugal, Espanha e Grécia, há também AIAS em Bolonha e CSS Forlì

chamado jogos sérios (literalmente “jogos sérios”) são jogos cujo objetivo principal não é o entretenimento, mas Educação e treinamentoEquilibra perfeitamente o sério e o divertido. Juntamente com as comunicações e tecnologia da informação (TIC) tornam-se em particular Jogos Sérios de ICT, um método que está no cerne de um grande projeto europeu, cofinanciado pelo programa da União Europeia Erasmus + E tem a duração de dois anos, foi lançado no final do ano passado e recebeu o nome ID-GAMING.

Objetivo – Explicação deAIAS em Bolonha (Associação Italiana de Ajuda em Convulsões), um dos parceiros italianos no projeto – é da Melhorar as habilidades das pessoas com deficiência intelectual, bem como profissionais e familiares relacionados, na implementação de Jogos Sérios de ICTA fim de melhorar as funções cognitivas e, assim, melhorar a qualidade de vida. ”

particularmente ID-GAMING Punta de Anúncios Aumentar Conscientização do grupo alvo Jogos Sérios de ICT; uma Escolha e colete Jogos Sérios de ICT Conveniente, para melhor treinar as funções cognitivas das pessoas com deficiência intelectual de acordo com suas próprias necessidades e habilidades; NS Transferir Conhecimento, diretrizes e procedimentos de como usar Jogos Sérios de ICTAtingir resultados-alvo específicos em termos de função cognitiva e qualidade de vida; NS Desenvolver e melhorar Competências digitais para pessoas com deficiência intelectual.

Junto com o acima AIAS em BolonhaOs demais parceiros da iniciativa são CECD Mira Sentra (Portugal) que dirige e coordena, umaUTH (Universidade Aristóteles de Thessaloniki, Grécia), INESC-ID (Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Investigação e Desenvolvimento, Portugal), Kupava (Associação para Coordenação de Recursos de Interesse em Pessoas com Diversidade Intelectual Funcional, Espanha) e il CSS Forli (Sindicato de Solidariedade Social Forli Cesena). Todos eles, nos meses de março, abril e maio, foram organizados e executados Várias sessões de trabalho para cocriação Em seus próprios países, durante aquele 89 pessoas com deficiência intelectualE 5 membros da família NS 46 especialistas Partilhar preferências, ideias e opiniões, e contribuir para o desenvolvimento de aspectos específicos do jogo de coaching de qualidade de vida, no que se refere à narrativa e ao contar histórias, e aos diversos desafios relacionados com as dimensões da qualidade de vida, jogos sérios Para funções cognitivas, gramática geral e necessidades de suporte durante a experiência de jogo, bem como itens de suporte físico (tabuleiro, cartas, dados e todas as outras peças necessárias).

Algumas sessões de trabalho foram realizadas On-lineDevido a restrições devido à epidemia, mas muitas foram implementadas na presença deCom total atenção à segurança dos participantes.

As principais constatações e conclusões dessas sessões de trabalho foram registradas em um relatório final, foi apresentado na segunda reunião transnacional do projeto realizada online em 18 de junho. (SB)