Dancing with the Stars, um acidente na família de um dos rostos mais queridos: Aconteceu há pouco tempo

Dancing with the Stars, um acidente na família para um dos rostos mais queridos: aconteceu há pouco tempo. Fãs ficaram chocados ao saber da notícia

Esta aventura é sobre o pai da famosa Anna Tatangelo. O roubo irritou o homem, em sua casa na cidade de Sura Lazio.

Aprendemos sobre ela no palco sanremo E sua voz maravilhosa. Anna Tatangelo conquistou tudo (assim Gigi D’Alessio) Quando ela apareceu tão jovem para ariston No 2002 Entre as novas propostas. O homem de 35 anos percorreu um longo caminho desde então, com muitos outros posts no festival, de grande porte, bem como através dos programas de sorte da televisão italiana. bom tradutor Na edição de 2012 A partir de Dançando com as estrelas, Ele se colocou no pódio na primeira tentativa. A música continuou a ser a sua grande paixão, à qual se juntou também o papel de apresentadora, e tudo com uma boa margem de sucesso. Ela também é muito respeitada nas redes sociais, onde tem muitos seguidores, e hoje se viu a heroína indireta de uma história ruim em que sua família se envolveu.

caminhão paiusado para transportar bolos na empresa familiar, Foi roubado Dentro da casa Tatangelo em Sora.

Anna Tatangelo, o roubo de túmulo do pai: o caminhão da sua confeitaria foi levado

Renda de más intenções A caminho de Romana SilvaEles roubaram o carro que o pai usava Dante. Há muitos anos, de fato, a empresa se dedica à produção de doces nos arredores da cidade, na província de Frosinone.

E imediatamente começaram as investigações das forças policiais de Sora e tentando esclarecer o incidente. Os clientes imediatamente começaram a procurar o veículo roubado e o encontraram em condições completamente intactas e abandonadas Não há muitos quilômetros de distância. O que surpreende é que Nada foi roubado dentro (Nem bolos) O carro não foi usado para assaltos ou outros fins ilegais. Eles perceberam que pegaram o caminhão errado? (Dado o hype da mídia que pode surgir). Esta é apenas uma das hipóteses examinadas pelos investigadores do Lazio.