À beira do divórcio, a verdade sobre Alberto e Charlene vem à tona – Il Tempo

Giada Oricio 18 de agosto de 2021

Do Principado de Mônaco quebraram o silêncio: Alberto e Charlene Estou prestes a me divorciar. Há poucos dias, o Palazzo Grimaldi divulgou um comunicado revelando que Sua Alteza foi submetido a uma terceira cirurgia devido a uma grave lesão no ouvido, nariz e garganta na África do Sul, onde está desde o início do ano para realizar a campanha para proteger o meio ambiente e proteger o rinoceronte em perigo. O príncipe Albert II havia anunciado que a operação, que durou 4 horas sob anestesia completa, correu bem e que em breve alcançaria sua amada esposa com gêmeos. Jack e Gabriella. Assim, ele varreu as nuvens da irreversível crise do casamento.

Mas hoje, outra voz autoritária disse outra versão dos acontecimentos: “O casamento está passando por uma fase muito difícil. Charlene “Eles estão em uma fase de divergência, não apenas fisicamente”, disse ele. Christa Mayrhofer DcorGrace Kelly, prima da mãe de Alberto, em entrevista exclusiva ao semanário “Oggi”. Será que tia Prince estava inventando tudo para algumas horas de visão? É possível que ela não estivesse de alguma forma autorizada a tornar públicas declarações confidenciais? A mulher teria falado ao telefone com o sobrinho, que admitiu sofrer “uma separação física e interna”. Christa Mayrhofer Dcor Ele acrescentou: “Honestamente, eu já tive uma impressão perturbadora, que é que Alberto não é mais compatível com CharleneNão somos mais felizes. É por isso que, em minha opinião, o divórcio pode acontecer em breve. Se você pensar sobre isso, Alberto Ele mencionou isso para mim, por assim dizer, nas entrelinhas. Se você pensar no tom de voz dele AlbertoAcho que eles vão se divorciar em breve. Esses dois divergiam no dia a dia, ela segue seu próprio caminho, ele escolhe o seu. ”Quem está falando a verdade? Alberto Mônaco e Charlene Quem fica mandando cartas de amor mesmo à distância, ou o primo que insiste em se despedir além das aparências?