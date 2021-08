TV Guide 18 de agosto: Superquark, juntos agora

Aqui estão as datas de pico para quarta-feira, 18 de agosto de 2021: O que você assistirá? Quem você acha que vai ganhar a licitação #AscoltiTv? Informe-nos de que estaremos em um hangout com você a partir de 10 Radiostonata.com Com #AscoltiTv de Radiosoap.

Todos os dias nos apegamos a viver Radiostonata.com a #Schooltiv 10 a 11 comentários nos comentários do Twitter. clicando aqui Você pode recuperar podcasts.

Antes de entrar nos detalhes das novidades, lembramos que você pode ter uma prévia de todas as nossas novidades e cumprir os prazos assinando Canal Telegram, nosso canal temático.

Raio1, 21:25: Superquark

Neste episódio do programa de Piero Ângela mais uma viagem ao planeta primata, graças às imagens captadas pela BBC. Para uma grande família de primatas, a coesão do grupo e o apoio mútuo são fundamentais, e a importância da família é o denominador comum que acompanhará o público neste documentário. Uma nova espécie de orangotango será vista pela primeira vez vivendo em um planalto remoto na ilha de Sumatra. Em seguida, alguns gibões nas árvores, que começarão com seus companheiros acrobacias imprudentes, demonstrando a importância do jogo em equipe no desenvolvimento das atividades motoras e muitas outras imagens de comportamentos sociais maravilhosos, que comprovarão que os laços emocionais são a base da vida.

Rai2, 21,20 horas: Minha filha nunca terá um bebê

filme para 2020 por Tori Garrett com Lyndsy Fonseca e Kirstie Alley.

Amy acabou de se formar em direito de forma brilhante. Uma noite ela foi atacada e estuprada por Dimitri, um garoto que ela conhecera alguns dias antes. Amy logo descobre que está grávida e toma a difícil decisão de continuar com a gravidez, embora Dmitri continue a persegui-la e assediá-la enquanto ela aguarda o julgamento. Depois de dar à luz uma linda menina, Amy decide fugir e recomeçar em Atlanta. Seis anos depois, Dimitri a encontrou e a processou pela custódia de sua filha.

15h20min: Uma família sem freios

filme 2016 de Nicolas Banamou com Jose Garcia e André Dussolier.

Uma família que sai de férias deve encontrar aventuras cada vez mais surreais.

Canale5, 21h20: All Together Now – A música mudou | repetição

Último encontro com uma revivificação do show apresentado por Michael Hunziker. No palco, o desafio continua entre os nove candidatos restantes na corrida para ganhar o prêmio final de € 50.000. Suas apresentações serão julgadas pelo júri VIP, composto por J-Axe, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo, e por The Human Wall, composto por 100 personagens, incluindo cantores, especialistas em música, pessoas famosas e os rostos dos show, que este ano também inclui o Júri do Povo, ou dez rostos selecionados das indicações chegaram via mídia social.

Italia1, Raw 21.20: Chicago Fire

8 x 12 Então veio Nick PorterCruz e Brett decidem alugar o quarto de Otis para Nick Porter, mas logo percebem que não podem morar com ele.

8 x 13 Bem-vindo a Chicago: Gorsh tenta se reconciliar com Boden porque, como Seyfried corretamente acredita, ele tem um motivo oculto.

8 x 14 explosões: Um vazamento de gás repentino e misterioso está criando pânico em Chicago. Boden e sua equipe terão que trabalhar rapidamente para descobrir o porquê.

Rete4, 21h25: Zona Bianca

O programa, conduzido por Giuseppe Brindisi, entrevistou o vice-presidente da Forza Italia, Antonio Tajani, e o candidato de centro-esquerda a prefeito de Roma, Roberto Gualtieri. No centro do episódio, os temas do momento: da via verde à vacinação obrigatória. Em seguida, concentre-se na renda da cidadania, nas responsabilidades chinesas em relação à disseminação do vírus e, finalmente, na retomada dos desembarques no Mediterrâneo: Qual a importância do verão e como é a situação no Oriente Médio e no Afeganistão? Entre os convidados deste episódio: Maurizio Gaspari, Gianluigi Barragoni, Ferruccio de Bortoli, Claudia Fossani, Piero Sansonetti, Francesco Borgonovo e Alba Baretti.

La7, 21:15: Hitler Hunt – Hunt for Hitler

Documentos austríacos, armas nucleares nazistas, castelo nazista e mistério em Roma no documentário americano sobre Hitler de Jeffrey R. Daniels.

TV8 21h30: Fator X – 10 anos de audições

As melhores audições dos últimos 10 anos do show de talentos X Factor.

Nove, 21h35: Austrália

filme 2008 por Baz Luhrmann com Hugh Jackman e Nicole Kidman.

Austrália, antes da Segunda Guerra Mundial. Uma mulher inglesa herda uma enorme propriedade, mas um grupo de proprietários de terras ameaça tirar sua propriedade. Em busca de proteção, aliou-se a um pastor; Juntos, eles cruzarão terras inóspitas e testemunharão o bombardeio de Darwin pela Força Aérea Japonesa.

Guia de TV de outros canais gratuitos

20, Raw 21.10: Batman Forever – filme

Rai4, Raw 21.20: Cabeça de bala – filme

Iris, 21:10: Na riqueza e na pobreza – filme

Rai5, minério 21.15: Elektra (Salisburgo, Franz Welser-Möst) – Estágio

RaiMovie, 21:10: EUA Absolutamente – filme

RaiPremium, 21h20: Enquanto eu estiver fora – imaginação

Selo, Raw 21.20: Planeta dos Tubarões – filme

ParamountNetwork, Raw 21.10: Cassandre – Série de TV

RealTime, 21:25: A Mulher Sem Rosto – Precisão

La5, 21:10: Fadas tolas – filme

Cinema 34, 9h05: 40 graus na sombra do papel – filme

Focus, 21:15: Wild Portugal – Documentário

TopCrime, 21h10: Lei e Ordem: Unidade Especial – Série de TV

MediasetExtra, 21:10: Slurp Modern Culture – entretenimento

MediasetItalia2, 21:15: Lupin III: Selo de sangue, apito da imortalidade – filme