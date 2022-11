Harry e Meghan, divórcio agora decidido pelo rei Carlos III? Ele teria traído sua ‘esposa com manequim’: o último ato imprudente

10 de janeiro de 2023 marca a data de lançamento do livro explosivo do príncipe Harry, mas o rei Carlos III tem um plano para minar para sempre a reputação de seu filho: forçá-lo a se divorciar de Meghan Markle. De fato, parte do tablóide trazia a notícia publicada por um dos amigos de Camilla de que o duque de Sussex iria trair sua esposa enviando mensagens de texto para uma modelo cujo nome ele desconhecia.

Harry e Meghan, a decisão de divórcio pelo rei Charles III

Megan ficará com raiva e falaremos sobre a separação: se isso fosse verdade, seria uma verdadeira revolução no teatro, que desvendaria a história do príncipe rebelde e sua esposa. Preocupado com uma revelação importante na biografia de seu segundo filho, o rei Carlos III está supostamente executando um plano bem pensado para banir o príncipe da América e colocar toda a culpa na atriz com quem se casou em 2018.

