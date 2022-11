Elari Blasi, Edmundo Israelovici fato: ‘Nos conhecemos há 15 anos, ele é meu amigo e está solteiro’

Flerte, amor misterioso ou um simples jantar de negócios? Para ir direto à sua vida amorosa, Elari Blasi entra com a perna esticada para desmentir os rumores de um novo relacionamento com Edmundo Israelovici. A incorporadora romena, conhecida na região norte da capital, que foi imortalizada na semana passada – em foto publicada pela revista Diva e Donna – após jantar com a apresentadora. Uma imagem que imediatamente nos fez pensar em uma conexão entre os dois. Mas jogar água na fogueira foi a pessoa em questão que explicou a situação em uma série de stories postados no Instagram.

O vídeo começa com um close do comentário de Israelovici e Ilari ao fundo: “Estava nas capas de alguns tablóides como o meu homem, Edmundo chamou de Mundo – palavras do locutor – eles diziam que era flerte. Na minha opinião, basta puxar desligue e pronto.” Ele tira sarro da (quase) ex-mulher de Francesco Totti. E neste momento a focinheira explode: “O mundo está me dizendo a verdade, você arrastou mais agora ou eu queimei você?”. Sua resposta estava pronta: “Você me queimou toda.” Finalmente o esclarecimento: “Nós nos conhecemos há 15 anos – explica Blasey – vocês me viram maior. Vocês são muito mais velhas do que eu” e para concluir uma chamada de brincadeira para um amigo de toda a vida: “Mulheres, Mondo é solteiro . Deixo-lhe a marca dele, então aproveite-a.” Uma forma alternativa de se recusar a parar a fofoca – por enquanto – é com um sorriso.