Netflix apresenta Triviaverse, a nova experiência interativa de quiz na plataforma de streaming

Hoje é 8 de novembro de 2022 Netflix Anunciando a chegada de uma nova experiência interativa de quiz na plataforma de streaming, chamada “Triviaverse – Mundo de Testes“.

Este último estará disponível em todos os países onde a Netflix está presente Em nove idiomas diferentesou seja, inglês, espanhol (América Latina), português (Brasil), francês, alemão, espanhol (Espanha), italiano, coreano, japonês e Em todos os dispositivos que suportam experiências interativas Serviço de entretenimento, incluindo smart TVs, players de streaming, consoles de jogos, navegadores de computador e dispositivos móveis.

Com o Triviaverse, você pode participar de testes rápidos, divididos em Três rodadas de dificuldade crescente no modo single player E de Duas rodadas cada (resposta por sua vez) nisso”cara a caracom jogadores.

Especificamente, os participantes devem Responda corretamente o maior número de perguntas possível Dentro de um determinado período de tempo, por Alcançando a maior pontuação. As categorias de perguntas variam de ciência a história, cultura popular e muito mais.

Sempre que novos resultados são abertos, Triviamaster irá premiar os emblemas do jogador variando deSem esperança“,”Diploma de jardim de infância“,”Sorte de principiante“,”chato médio“,”humano comum“,”A um passo do doutorado“,”Super nerd“,”Quase fantástico“,”mente genial“, mesmo o endereço mais importante em”Teologia do Triviaverso“.

Por fim, lembramos que A partir de 3 de novembro de 2022Na Itália, a Netflix também permitiu assinaturas de Plano Básico de Publicidadeonde filmes e séries de TV podem ser assistidos a um preço mais baixo do que outros tipos de assinatura, graças à presença de anúncios antes e durante a reprodução do título escolhido.

Para se manter informado sobre as novas postagens de Tecnologia de Telefonia é possível Junte-se ao canal oficial do Telegram gratuitamente.

Se você gostou deste post, compartilhe nas redes sociais e siga-o Tecnologia de Telefonia também em notícias do GoogleE a FacebookE a Twitter E a Instagram.