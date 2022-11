“GF Vip”, o deslize de Orietta Berti e tudo o que você perdeu

Amor, paixão, brigas, fofocas. o GF Vip Surgiu após a entrada de novos concorrentes, que de fato alteraram os equilíbrios que se estabeleceram na Câmara dos Deputados e paralisaram a dinâmica interna, tornando tudo plano e previsível. Um verdadeiro sopro de frescor, que trouxe os últimos Vippos, que revitalizaram almas e trouxeram a história para um nível mais interessante. Mas o que aconteceu em 7 de novembro? Vamos ver o que você perdeu (talvez).

GF Vip, palavras de Orita Berti para Gayel

Ela é autoconfiante, sarcástica, gentil. Orita Berti É definitivamente o item que estava faltando GF Vip. A voz do refrão, para ele, é um contrapeso a ela tão perspicaz Sônia BruganelliColunista confirmado pelo segundo ano consecutivo. E em seu alívio, o artista emily sente que pode se expressar de todas as maneiras possíveis.

Suas palavras são definitivamente o resultado de um pensamento bem intencionado e não de um mal. Pode-se dizer: “Ele sobreviveu”, tanto que mesmo Afonso Signorini Ele brincou sobre isso, sorrindo cordialmente com a observação feita contra ele Gielle de Donna. Em suma, o processamento marido de Bradford BeckOrita não recuou: “Gostaria que seu marido viesse ao estúdio e lhe desse um tapa duas vezes”.

O constrangimento durou apenas alguns minutos, com o maquinista aliviando sutilmente a tensão sem dar peso àquelas palavras. Signorini coberto com um sorrisocerta de que Orita era bem-intencionada e que era um excesso de honestidade ingênua que a distinguia de quem falava.

Por outro lado, Orietta estava sempre entrando com a perna retaAtitude muito informal de Giael de DonnaSegundo ele, não é muito adequado para uma mulher casada. Desesperadamente apaixonado por Antonino Spinalbes, que parece se interessar por tudo e por nada, a ex-Belin continua voando de flor em flor sem realmente pousar em ninguém. Bonito, sim. e jogador.

Acordo entre Antonino Spinalbes e Oriana Marzoli

Oriana Marzoli Ela não é apenas bonita, mas uma mulher muito inteligente e gentil. Irresistível, se você ler nos olhos dos concorrentes, especialmente para Spinalbees que parecem incapazes de ir embora. “Estou bem”, revelou em uma confissão após perguntas sequenciais a Signorini, enquanto no salão Giaelli não fazia nada além de ajustar o vestido em sinal de raiva e ciúme.

Se for na frente masculina, Oriana só pode dizer que todo mundo recebe, ela está em uma briga real na frente feminina. Ela odiava seu treinamento de moda Yael o atacou (obviamente com inveja de Antonino) e d Antonella Fiordelicique continua a atacá-la por causa de sua atitude em relação a Edoardo Donnamaria, que em sua opinião tem pouco respeito pelo relacionamento deles.

A dura história de Alberto de Besses

o Grande Irmão VIPÀs vezes também é o lugar para trazer as boas vibrações. Esta é a situação Alberto de Besses, um menino de olhar límpido e que se destacou em seu belo caminho. Suas palavras foram terrivelmente dolorosas, especialmente porque são ditas em um contexto que deveria ser hilário, mas obviamente deixa muito espaço para as histórias de todos: “Aos 25 anos, tive um tumor e tive que passar por tratamento. Vi meus sonhos se despedaçarem . Meu primeiro estilo não me interessou Mas levei alguns dias para entender o valor da vida. Os médicos foram claros e não sabemos se ele chegará amanhã.”

Um momento em sua vida o marcou e o mudou tanto que o transformou em outra pessoa. Para lhe dar a devida coragem foi a mãe que entrou na Casa del GF A surpresa que Alberto esperava há algum tempo: “Vim aqui para te dar coragem, sempre vejo você, mas você não parece com você. Você é muito restritoVocê não é cem por cento você mesmo. Vejo você e seus amigos sempre, você progrediu, mas queremos uma promessa. Para quebrar barreiras e mostrar a si mesmo, sua bela alma, seu ser divertido e brincalhão. Eu te amo tanto e não passa um momento que eu não olhe para você. Você está sempre comigo”.