Tudo está pronto para a eSerie A 2023: em Udine a apresentação oficial, novidades | esports

eSerie A está de volta. A terceira edição do campeonato de exportação em FIFAQuem sucederá a Benevento e Torino (vencedores respectivamente em 2021 e 2022)? A Lega Serie A anunciou oficialmente os detalhes da nova liga:

Está tudo pronto para a 3ª Temporada da eSerie A TIM, a competição oficial de exportação da Lega Serie A League, disputada exclusivamente no EA SPORTS FIFA 23.

depois do sucesso Equipe de eSports do Torino FC (com Obrun2002) Na edição de 2022, os plantéis vão voltar a fazer uma apresentação no campo virtual, num formato que será ainda mais enriquecedor.

Aliás, serão muitas novidades, começando pelos eventos offline”eSerie A TIM | sinais de trânsito“O que, em cooperação com os clubes, proporcionará uma oportunidade exclusiva de entretenimento para os torcedores, dando-lhes a oportunidade de desafiar jogadores profissionais e ver os jogadores experimentarem o jogo.

O primeiro desses eventos acontecerá em 10 de novembro de 2022 na Dacia Arena em Udine, a casa de Udine. Também será adequado para a apresentação institucional da eSerie A TIM 2023.

em meses novembro E a dezembro será realizado Qualificação onlineonde todos os torcedores terão a oportunidade de tentar conquistar um lugar no Rascunho a partir de janeiro e pode ser escolhido por um clube.

Na primeira quinzena de janeiro, todas as equipes participantes entrarão em campo para Copa Eletrônica EA SPORTSMais uma notícia importante para esta temporada.

Fase de grupos de aula normal Que jogos decisivosantes de chegar os últimos oito programado para 18 e 19 de abril de 2023.

Tudo isso será dito no canal oficial Contração muscular “SerieA”, que está cada vez mais rica em conteúdo, com as vozes de uma equipe de talentos se expandindo ainda mais para acompanhar melhor os torcedores durante todo o torneio.

Também nesta temporada na frente da Itáliaem nome da Lega Serie A, continuará a gerenciar os aspectos de organização e produção do evento, com a assistência do organizador do torneio PG Esports.

Tim Confirma o título de patrocinador da competição enquanto PlayStation® Você sempre será um parceiro da eSerie A TIM 2023 e sediará etapas de qualificação online abertas a todos no painel de jogos.