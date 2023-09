Sofia Coppola com o filme “Priscilla” traz Elvis Presley de volta às telas

Priscilla é o filme em competição Sofia Coppola que regressa ao Lido treze anos depois de ter ganho o Leão de Ouro em 2010. Baseado nas memórias da mulher de Elvis Presley (Elvis and Me) escritas em 1985, conta a sua relação e a sua vida ao lado do Rei do Rock Roll. Um grande amor que durou do ano 67 ao ano 73, no qual tiveram uma filha, Lisa Marie Presley, falecida em janeiro passado. Priscilla interpreta Kylie Spayne, enquanto Jacob Elordi interpreta Elvis. O filme foi listado entre os títulos de armas mais esperados e chegará ao exterior.

Sophia, o que chamou sua atenção no livro?

“Quando li, fiquei chocado. A história era muito honesta e apreciei sua franqueza e simplicidade. Adorei contar sobre um casal lendário sobre o qual sabemos tão pouco.”

Sobre a vida deles, sobre a história de amor que terminou tão de repente?

“Na verdade, é uma história sobre os altos e baixos de uma época em que o amor entre eles ainda era forte.”

Há também abuso mental: você consideraria uma história feminista?

“Não, mas eu queria que Priscilla contasse a verdade das coisas, a ilusão, mas também a parte mais fabulosa de sua vida.”

Às vezes o amor pode não ser suficiente para continuar vivendo suas fantasias. O que ele responde?

Afinal, esse amor nunca morrerá. A música do filme permite que você entre na América dos anos 1960, onde tudo parecia tão lindo.