Meghan Markle se distancia de Harry: ‘Ele odiava cada minuto’

Meghan e Harry, look casual chique da Invictus Games (com um beijo romântico)

Meghan Markle Ele se distancia de Harry e abandona tudo em sua vida na corte, incluindo a famosa turnê pela Austrália que os Sussex fizeram logo após o casamento que consagrou o casal como os membros mais queridos da família real. Apesar do carinho que as pessoas demonstravam, a ex-atriz mostrou todo o seu desprezo.

Meghan Markle, as descobertas desconcertantes

Meghan Markle Ele “odeia cada segundo” subordinar viagem para austrália Achei todo o passeio “inútil”. Isto é o que o ex-editor do . tinha a dizer Feira da vaidade Tina Brown. A escritora revela os verdadeiros sentimentos de Meghan em sua nova autobiografia Folhas do Palácio. Brown conhece bem a família real, foi biógrafa de Lady Diana e tem muitas ligações com o palácio. Assim, ele descobriu a verdadeira opinião da Sra. Markle através de um ex-funcionário do Palácio de Buckingham e imediatamente anotou em seu livro.

Quando Sussex Chegou na Austrália no outono de 2018 Eles foram recebidos pelos moradores em triunfo. A duquesa anunciou durante a viagem que estava esperando seu primeiro filho, Archie. A notícia da gravidez e o interesse pelo casal, que vem crescendo vertiginosamente, despertaram a verdadeira obsessão de Harry e Meghan. Os Sussexans os adoravam por sua espontaneidade e vontade de se conectar com as pessoas. Todos adoravam Harry por sua gentileza e gestos afetuosos para com sua esposa, e todos admiravam a elegância e doçura de Meghan. Contudo Os sentimentos não eram mútuos.

Meghan Markle odiava tudo

Brown afirmou que Meghan realmente odiava viajar. Ele não entendia por que as coisas aconteceram assim. Em vez de ficar animada quando milhares de pessoas a receberam na casa de ópera, sua reação foi: Qual é o ponto? Eu não entendo tudo isso “”.

O biógrafo aumenta a dose e afirma A Sra. Markle não entendeu O “papel de atuação” da monarca britânica na turnê estava mais interessado em como ela apareceu nos holofotes. As alegações de Brown também são apoiadas por um artigo de jornal vezes No ano passado, lemos que Meghan não entendia por que tantas pessoas se reuniram para ver a família Sussex. Ele também afirma que a única coisa que os Sussex perceberam nessa turnê foi pouca importância Que ela e Harry têm na hierarquia da família real.

A esposa de Harry ficou emocionada com o interesse nele e a exposição na mídia. ‘Achei que ela estava promovendo a marca Sussex’, mas quando ela voltou para o Reino Unido, ela sentiu isso Ignorado pela família real E a partir daí começaram os problemas. Logo depois que eles voltaram para casa, a notícia se espalhou de que tudo não estava bem dentro da mansão e começaram as notícias de uma briga entre os irmãos e uma briga entre Megan e Meghan. Kate Middleton.