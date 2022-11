Michel Hunziker e Tommaso Trussardi estão tão felizes quanto antigamente

Amor em alta altitude

Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi encontraram a harmonia novamente, e suas mini fotos de férias com suas filhas em San Cassiano provam isso sem dúvida. Enquanto caminham juntos, eles se perdem em carinhos e abraços. A locutora fecha os olhos e se joga nos braços do marido enquanto ele a abraça, tira selfies como casal, rindo e trocando olhares de conhecimento, os dedos entrelaçados enquanto se sentam à mesa de um restaurante. Com eles nas montanhas, estão também as filhas Sole (9 anos) e Celeste (7 anos) que levam as alpacas e os cachorros para passear enquanto mamãe e papai nunca sentem falta deles.

Tentando escapar da fofoca

Michelle Hunziker postou no Instagram uma foto de suas férias nas Dolomitas, sentada em uma rocha com a majestosa paisagem ao fundo. Mas não havia vestígios de Tommaso Trussardi. Eles tentam viver seu amor redescoberto longe do hype da mídia esperando para sair quando for a hora certa, mesmo que seja difícil para um casal adorável como eles ficar longe das fofocas. E, de fato, embora tenham se refugiado em grandes altitudes para viver seu amor em paz, os paparazzi também os encontraram lá.

Pistas do flashback

Havia rumores de que Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi começaram a namorar novamente por algum tempo. No verão ele era o locutor Ele tinha um flerte Com o cirurgião e ex Givino Giovanni Angiolini Mas no final do verão Paixão extintaNo dedo anelar esquerdo A fé está de volta. Michelle e Tommaso surpreenderam algumas vezes juntos, Al Restaurante ou Quando eles chegaram em casa juntos tarde da noite E os rumores do retorno da tocha tornaram-se mais prementes.

o O segundo capítulo da história de amor

Sobre a separação que veio após 10 anos de amor, Michael Hunziker Ele havia dito ao semanário alemão pontapé: “Eu definitivamente perdi alguma coisa no meu casamento, caso contrário não teríamos terminado.” Tommaso Trussardi pendurado para mim Corriere della Sera O namoro que ela teve com Giovanni Angiolini dizendo: “Um homem que se joga em um relacionamento em crise, com uma mulher casada e mãe de dois filhos pequenos, não posso considerar uma pessoa decente”. Agora mal-entendidos e conflitos foram descartados e eles estão prontos para recomeçar. “Pessoas emocionalmente inteligentes sabem como é importante estar perto umas das outras… no amor, tudo é possível”, disse Michelle Hunziker. E o segundo capítulo da história com Thomas Trussardi é a prova disso.