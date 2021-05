Episódio especial de Friends censura China, fãs indignados – Ultima Ora

(ANSA) – ROMA, 28 de maio – Faltava algo na versão chinesa do tão aguardado episódio especial de Friends que foi ao ar na noite passada em todo o mundo e foi assistido por milhões de fãs da série. Desde a reunião de aproximadamente uma hora e meia, Lady Gaga, Justin Bieber e as manchetes do superstar K-Pop Bts foram cortadas, todos ‘culpados’ por terem ofendido Pequim de alguma forma no passado. Os fãs chineses notaram a censura expressa por sua rede social expressou sua raiva. Um usuário comentou na plataforma de micro-blogging Weibo: “Socorro! Será que vamos mudar? Isso me faz querer ver ainda mais as cenas excluídas.” Outros fãs conseguiram os clipes excluídos ou o link completo do episódio e compartilharam. Friends tem um grande número de seguidores na China, com muitos jovens que dão crédito ao programa por os apresentar à cultura inglesa e americana. Os “erros” de personagens censurados datam de vários anos. Lady Gaga foi banida de uma turnê pela China para conhecer o Dalai Lama em 2016. Justin Bieber também não pode se apresentar no país desde que visitou o polêmico Santuário Yasukuni em Tóquio em 2014, que China e Coreia no sul vêem como símbolos de Imperialismo japonês. Já os BTS acabaram na mira das autoridades chinesas no ano passado depois que um dos integrantes, que também é protagonista do clipe exibido durante o Friends Special, falou sobre a “história de sofrimento” compartilhada pela Coreia do Sul e Estados Unidos . No conflito de 1950-1953, os dois países lutaram juntos contra a Coreia do Norte apoiada pela China (ANSA).