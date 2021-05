“Não, estou dançando na discoteca? Se sim, não reabrimos, é como jejuar em um restaurante”

Adnkronos

Anbal, Del Conte: “Um retorno ao passado assoma, uma presença permanente nos territórios”

Em breve chegará um comissário a Anpal (a nomeação pode já estar no próximo Gabinete). Isso está previsto no decreto Sostegni bis, juntamente com a reforma da governança da agência, que, em um momento em que recursos invisíveis até para políticas ativas de trabalho estão prestes a chegar, está prestes a redesenhar profundamente sua organização. Com a entrada em vigor da reforma (que deverá ocorrer dentro de cerca de dois meses), “teremos um Anpal dirigido por um director-geral, em que a representação das regiões será efémera. Aliás, temo que mais que com o tempo o conflito voltará a surgir. Entre o estado, as províncias, e entre o público e o privado, um verdadeiro retorno ao passado ”, comenta Maurizio del Conte, advogado trabalhista, atual presidente da Avola Metropolitana de Milão e que foi presidente da Anpal de 2016 a 2019 com Adnkronos / Labitalia. “O conselho de administração da Anpal – explica Del Conte – também no novo desenho é composto por três membros: um é o presidente, um é nomeado pelo Mef e um é dos distritos, mas já se tornou amplamente formal e não uma gestão Ele é o gerente geral que tem a representação legal desta agência e tem todos os poderes do chefe, que estará lá, mas não será executivo. ” Não somente. “A reforma afirma explicitamente que os três membros – lembra Del Conte – devem ser gerentes gerais e que terão apenas função oficial. Enfim: teremos um conselheiro indicado pelos distritos, mas que não tem autoridade ( também se espera que a participação no conselho seja gratuita.) Por outro lado, o gerente geral poderia, em vez disso, ser capaz de levar muito mais do que o que o presidente ocupava anteriormente, portanto, não há nem mesmo uma economia com toda essa reforma. ” “Espero que continue a existir uma forte independência operacional” “Espero que a Anpal continue a ser uma agência com os poderes e privilégios típicos das agências de recrutamento europeias e, portanto, independência operacional, sem orientação política. A Anpal deve continuar a ter uma forte independência operacional e de gestão : Ele deve ser capaz de gerir o fundo social europeu e deve ser capaz de coordenar entre as regiões “, diz Maurizio del Conte. “Mas para fazer isso – afirma um advogado trabalhista – o Anpal também deve ter uma forte representação no próprio conselho distrital. Mas me parece que a reforma da governança falhou seu objetivo: deixar um membro nomeado pelo distrito (e, portanto, uma minoria) e sobretudo depois de esvaziar o conselho de administração de um papel desfavorável a esse diálogo entre o Estado e os territórios que poderia ter sido alcançado a nível nacional sobretudo através da Anpal. ” O perigo agora, explica Del Conte, é que “não existe um projeto nacional comum”. “Estamos bem cientes – diz o chefe da Afol – de que o Título V da constituição atribui a administração de terras às regiões, mas não podemos ter um sistema de política ativa que se mova em 20 velocidades diferentes. Por isso, imaginei uma forte responsabilidade no programa nacional em a ideia de criar ferramentas e métricas de políticas Atividades conjuntas, com uma disciplina como o Anpal capaz de verificar se todos respeitam os mesmos padrões e, assim, se equipam com os mesmos serviços e têm as mesmas oportunidades. Se o Anpal realmente deve implementar o sistema Informativo Único , seria esse um dos temas centrais discutidos entre as regiões Dentro do Anpal: É uma questão operacional, que se fala desde 1997 desde o Gabinete do Trabalho até ao Sil. Estas são as normas já fixadas por lei, do Decreto Legislativo 150/2015, só falta implantar. Receio que essa separação entre o Anpal Anpal Servizi e o Ministério do Trabalho não vá nessa direção, não está funcionando ”. Teremos três órgãos que tratam das mesmas coisas após o exercício interino do Comissário: “Anbal, Anbal Servizi e então – mesmo que não esteja inscrito na lei de reforma, mas tenha sido anunciado várias vezes – teremos o estabelecimento do Direcção-Geral de Políticas Trabalho activo no Ministério, que pode fazer Por decreto do Ministro a reorganização dos gabinetes. Com estes três órgãos pode-se formar uma “tríade” de funções porque em teoria os três fazem o mesmo. Mais do que uma mera simplificação, parece-me uma complicação ”, explica Del Conte. Um processo mais estruturado seria melhor – acrescenta Del Conte – com a nomeação de um delegado para resolver os problemas de execução pontual do Anpal, mas sem uma única vez realmente apresentar uma correção específica, e então considerando uma programação conjunta com as regiões da Anpal, como responsabilizar todos os temas da Rede de Serviços de Emprego a partir do Extraído da Lei 150/2015: Serviços Públicos e Privados, INPS, Inail, Instituições de Ensino, Universidades. O que temo é que haja ser conflito entre estado e províncias e entre público e privado, enquanto precisamos mobilizar estado, províncias, setor público e privado ”, diz ele.“ Pela primeira vez, temos uma infusão maciça de recursos com os quais realmente temos potencial para construir políticas ativas: se você tem os recursos e os temas, precisa reuni-los e dizer ‘nós compartilhamos um projeto ‘sabendo que você pode finalmente ter um casamento sem secar os figos., explicando quem faz o que é determinado pela governança, que todos deixam seus negócios, mas sabendo que os recursos não estarão lá se alguém não fizer o que deve, ” conclui del Conte. A solução “” faz sentido porque, por um lado, há um esforço extra do governo em conceder demissões até o final do ano, sem custos adicionais para as empresas (então haverá cobertura para cigos e cigs até 31 de dezembro) , por outro lado, para as empresas que ela solicita demissões, a demissão é proibida “, disse Maurizio del Conte à Adnkronos / Labitalia.” Mas isso – como del Conte lembra – é uma regra bastante uniforme em nosso sistema jurídico. Para todo o resto, a possibilidade de demissões está se abrindo, e basicamente um retorno à normalidade, que não é um sinal verde para dispensas. ”“ Acho que 1 ano e 4 meses de congelamento de dispensas era um período que teria nos permitido fazer muito mais para neutralizar a transformação que seria necessária Para todos aqueles que já perderam seus empregos. Continuamos nos contando esse cenário após a proibição, mas, nesse ínterim, 500.000 pessoas perderam seus empregos e possivelmente muito mais. Temos que cuidar disso. ”“ Amortecedores sociais não são apenas cig e naspi ”“ Se você quer consertar amortecedores sociais, seria apropriado não apenas pensar em modificar o cig ou naspi, mas finalmente imaginar políticas ativas. nada a ser inventado) dos países ao nosso redor: Em outros países europeus, os SSNs são um apoio financeiro no processo de reabilitação e reassentamento. Isso envolve escolher entre seguro-desemprego e cigarros ”, avisa Del Conte.“ Na Itália, não aceitamos o fato de que todas as demissões em massa são precedidas de dispensa. ”“ Isso significa que simplesmente usamos o cigarro como uma antecâmara para a expulsão em massa , como estava comutando antes. ie: Demos algum dinheiro ao trabalhador enquanto esperávamos para ser enviado para a reforma antecipada. Mas hoje isso não pode mais ser feito: não podemos pensar em mandar pessoas de 55 anos para a aposentadoria precoce. Devemos criar oportunidades no mercado de trabalho e não pensar que a proteção social é um caminho em que não há saída ou saída da pensão ”, conclui del Conte. (Por Mariangela Pani)