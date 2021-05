“Marco, o Profeta, nu na frente da minha filha”

Roberto Speck, ex-marido Adriana VolpiNas últimas horas, ele fez uma postagem no Instagram que é tão sensível quanto nervosa. O empresário suíço revelou uma foto do apresentador de trinta anos, com quem terminou nos últimos meses, e Moldura de profetaMúsico, advogado e personalidade da TV. Mas o que ele escreveu acompanhando a filmagem gerou muito interesse, o que levou a uma série de reações conflitantes dos fãs.

“Quem é essa pessoa? Agora levante-se! As mentiras devem surgir mais cedo ou mais tarde!”, começou Barley, referindo-se ao Profeta, e acrescentou: “Advogado, cantor, autor, etc. e assim por diante! “. Então a passagem que surpreendeu a todos:Só sei de uma coisa, essa pessoa estava indo para a casa de Sign. Fox / Você ainda está casado falando! nu! Na frente da nossa filha Giselle! Áudio e depoimentos poderão confirmar os fatos! “ Acusações pesadas. O empresário suíço sabe disso muito bem, mas diz que está preparado para enfrentar todas as consequências que advirão de suas palavras.

“Não tenho medo do que escrevo, estou definitivamente antecipando repercussões jurídicas! Mas para defender minha filha estou sempre pronto para qualquer coisa! Nota: Eu esperaria que qualquer resposta fosse respondida com muito mais! para minha filha! “Barley concluiu.

As reações de muitos fãs vieram imediatamente. Alguns têm sido muito críticos em relação à escolha do empresário de trazer à tona uma questão semelhante no mercado social. “Só o começo! A verdade sempre vencerá! E eu vou te contar tudo!”Roberto respondeu. “Tenho vergonha de dizer certas coisas “, Outro usuário escreveu para ele acrescentando que esperava que Adriana o processasse por difamação. Outra resposta dura de Barley: “Espero que sim, para que haja justiça. ”

O casamento entre Adriana e Roberto é desfeito depois que o locutor deixa a casa do irmão mais velho Phip. Algo cortou a raposa durante o envio. Algum tipo de mudança levou à conclusão da história de amor. Até agora, havia segredo absoluto sobre a separação. está sendo Adriana e Roberto apenas disseram que houve algum mal-entendido E que o equilíbrio que mantinha o relacionamento ruiu.

Porém, não há tom supérfluo, pelo menos no que diz respeito às declarações feitas à imprensa ou publicamente pela emissora e pelo empresário. É por isso que os dizeres nestes relógios Speak são um verdadeiro raio do nada. E sim, é muito provável que acabe no tribunal.