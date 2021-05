Miller foi operado ao braço e regressou ao Grande Prémio de Portugal

Ducatista operado na Espanha causa síndrome compartimental. Não vou perder uma única corrida

Uma operação no braço direito foi realizada na Clínica Dexeus de Barcelona – famosa por sua dupla cirurgia custou Marc Marquez na temporada passada e parte da operação atual, mas excelência no setor – para pôr fim à síndrome da cabine que tem atormentado o piloto australiano desde então 2020 e foi particularmente sentida por Limitar seu desempenho no Campeonato Grand Doha, a segunda prova em sete dias no Qatar no Circuito de Lusail. Já o Marquês em julho do ano passado, antes de “passar” para um hospital em Madrid, a cirurgia foi realizada pelo professor Xavier Meyer e sua equipe.

Miller, exceto pelas surpresas indesejáveis ​​que se chocam com o que aconteceu com o oito vezes campeão mundial também por culpa do piloto espanhol, de acordo com o cronograma, a proporção não deve ser de 100%, mas sim para a terceira corrida da temporada , o Grande Prémio de Portugal estava agendado. No cansativo e espectacular circuito de Portimão, no Algarve. Tudo isso após o nono lugar e um fim de semana tumultuado no Qatar, já depois de algumas marcas na primeira corrida da temporada.

De volta à Espanha (ele mora no Principado de Andorra durante a temporada competitiva), o australiano foi primeiro ao Doutor Mir fazer um check-up, onde o astro consertou a cirurgia e a realizou no local.

O braço Ducati Centaur vai agora ser consertado até 11 de maio, e após 24 horas de tratamento no hospital catalão, vai começar a reabilitação que não põe em causa a sua presença em Portimão, mas as condições em que chegará.

O próprio Miller explicou: “O processo foi curto e correu bem, e mal posso esperar pelo início da reabilitação. Faltam apenas 10 dias para o início da corrida do próximo ano em Portimão e se a minha recuperação continuar regularmente, estarei capaz de voltar aos trilhos, mesmo que não esteja. “No meu melhor.”