Essas regras do Festoon agora se aplicam na Itália, Áustria, Croácia, Grécia, Espanha e Cia.

À luz do declínio das taxas de infecção em toda a Europa, muitos países esperam um novo começo no turismo. Quais regras se aplicam aos turistas, o que os turistas precisam saber agora.

Berlim – Quem pergunta a amigos e conhecidos, depois de todos os meses difíceis de Corona, o que eles mais querem depois de um possível fim da epidemia, costuma receber três respostas: Enfim, reencontrar amigos e familiares, exercícios e férias.

Os preparativos estão em andamento. Diante da diminuição dos acidentes, muitos países europeus se preparam para a retomada do turismo potencial. Mas em que condições é possível passar férias na Áustria, Itália ou Croácia? Quais as obrigações de prova aplicáveis ​​ao local, onde o relaxamento potencial entra em vigor e os turistas devem retornar após seu retorno Alemanha Talvez em quarentena? As respostas podem ser encontradas em uma ótima visão geral dos destinos turísticos alemães mais populares, da Dinamarca, França ou Itália à Croácia, Espanha e Turquia.

Dinamarca

As lojas na Dinamarca foram abertas novamente há muito tempo. Cafés, restaurantes e bares podem retornar o atendimento ao cliente, no entanto, em ambientes fechados, apenas se os hóspedes apresentarem um resultado negativo de um teste de coronavírus, vacinação completa ou sobreviventes infectados por meio do aplicativo. O ginásio está aberto novamente. O número de novas infecções é estável e a taxa de infecção por sete dias é inferior a 100 por semanas. A Dinamarca é o único país da União Europeia que se absteve permanentemente de usar a vacina Astrazeneca e o medicamento Johnson & Johnson foi agora cancelado.

Os alemães que foram totalmente vacinados contra a Covid-19 e muitas outras pessoas da União Europeia e dos países Schengen – incluindo turistas – podem retornar à Dinamarca a partir de 1º de maio. Ao contrário de outros viajantes, eles não precisam apresentar nenhum teste Corona negativo ou motivos para entrar como parceiro visitante, e não precisam fazer o teste e colocar em quarentena após a chegada. A condição é que o país dos viajantes seja pelo menos um “estado laranja”, então o caso Corona não é tão ruim e não há variáveis ​​preocupantes para o crescente vírus Corona. A Alemanha é atualmente considerada laranja.

França

O país vizinho facilitou um pouco suas medidas na segunda-feira. As pessoas agora podem viajar mais de dez quilômetros de suas casas sem um bom motivo: agora é possível viajar novamente dentro do país. Há um toque de recolher noturno a partir das 19h, que é adiado até as 21h de 19 de maio. Portanto, deve ser permitida a reabertura de áreas de restauração, lojas e instituições culturais.

Na noite de quarta-feira, cerca de um quarto da população total do país havia recebido pelo menos uma vacina Corona. Recentemente, quase 224 novos casos de coronavírus foram contados por 100.000 pessoas em todo o país em uma semana. O número está diminuindo há semanas.

Ao entrar na França, deve ser apresentado um teste PCR negativo, que não deve exceder 72 horas. Os passageiros também devem preencher um passe confirmando, por exemplo, que eles não apresentam sintomas de Covid-19. Segundo o Ministério do Interior, os viajantes da Europa podem entrar na França sem “força maior”. Os privilégios das pessoas que foram vacinadas não são aplicáveis ​​atualmente.

Grécia

A partir de segunda-feira, cafés, bares e pubs podem abrir suas áreas ao ar livre na Grécia, sob certas condições, a todos os hóspedes, independentemente de estarem vacinados ou não. No entanto, a alimentação fecha às 22h45 e, a partir das 23h, há uma proibição de saída à noite. Viajar para a Grécia não é possível sem restrições, mas este requisito será cancelado em 15 de maio.

Do ponto de vista alemão, a Grécia ainda é uma região vulnerável, mas a situação de contágio está diminuindo. Os visitantes devem inserir suas informações online antes de entrar no país. Uma vacinação completa ou teste de PCR de no máximo 72 horas deve ser submetido na admissão. Uma vacinação completa aqui significa que a segunda vacinação ocorreu há pelo menos 14 dias. Não há mais um compromisso com a quarentena. No entanto, os turistas devem sempre saber o destino exato da viagem. Por exemplo, um bloqueio local foi recentemente imposto à Ilha de Kalymnos novamente devido ao elevado número de casos.

Itália

O país mediterrâneo embarcou recentemente em um caminho de flexibilização gradual. Quando os números das coroas estão equilibrados, restaurantes e bares também podem ser servidos nas mesas à noite. Depois das 22h, ainda há uma proibição de saída. Museus e cinemas nas chamadas zonas amarelas já estão abertos. A partir de 1º de junho, as pessoas devem poder sentar-se dentro de casa. A Itália tem como meta o dia 2 de junho para o lançamento oficial da temporada de verão. Não está totalmente claro como serão as regulamentações para os migrantes, incluindo aqueles que foram vacinados, em junho. Recentemente, o número de coroas tem diminuído constantemente. Mais de 25% da população foi vacinada contra a corona pelo menos uma vez.

Em princípio, férias na Itália são possíveis, mas o país ainda precisa ser colocado em quarentena por cinco dias após a entrada. Além disso, vários testes são realizados, com um teste de PCR pré e pós-entrada ou teste rápido de antígeno. Este regulamento está em vigor até meados de maio. Em seguida, será apresentado o “cartão verde de vacinação” nacional para que as pessoas possam viajar livremente dentro do país.

Croácia

Na Croácia, hotéis e restaurantes podem receber hóspedes no exterior. As condições se aplicam. O uso de máscara é obrigatório em locais públicos internos e externos, onde uma distância de 1,5 metros não pode ser mantida. Até 3 de maio, 17,5% da população havia recebido a vacinação inicial.

Aqueles que preencham os requisitos de entrada podem ir de férias para a Croácia. Para entrar no país, os alemães precisam de um teste PCR negativo de no máximo 72 horas, ou um teste de anticorpos negativo que não exceda 48 horas, ou a confirmação de que sobreviveram ao Covid-19, ou a evidência de uma vacinação completa (segundo) A vacinação deve ser feita antes das 14h00, sendo que por pelo menos um dia, não há outras exigências para a realização do teste durante a internação e os privilégios de vacinação somente são concedidos na entrada.

Áustria

No dia 19 de maio, serão reabertos restaurantes, hotéis, palcos e instalações esportivas. As verificações de acessibilidade são fornecidas como precaução. Eventos ao ar livre com até 3.000 pessoas e eventos indoor com até 1.500 pessoas permitidas. Quase um terço da população com 16 anos ou mais já recebeu pelo menos uma dose da vacina. A taxa de incidência de sete a 140 dias é a mesma da Alemanha.

Com os estágios iniciais, a quarentena deve recair sobre os turistas alemães. A vacinação, o teste e a recuperação do Covid-19 são permitidos no país. O governo planeja evitar que as pessoas façam o teste três semanas após a primeira vacinação. No entanto, do ponto de vista alemão, a Áustria continua sendo uma região perigosa. Há um julgamento e pelo menos cinco dias de quarentena no voo de volta.

Portugal

Portugal, que antes era um foco da epidemia, apresentava as taxas de infecção mais baixas da Europa, depois da Islândia e, com ela, da Finlândia. Hoje, sábado, o estado de emergência parou de estender o estado de emergência para Corona pela primeira vez em cerca de cinco meses e meio. Restaurantes, cafés e bares, bem como cinemas, teatros e outras instalações culturais e de entretenimento podem permanecer abertos até 22h30 nos fins de semana. Até ao momento, tem havido um toque de recolher muito cedo aos fins-de-semana em Portugal, que começa às 13h00. Além disso, entre outras medidas de flexibilização, a fronteira terrestre com a Espanha foi reaberta.

Viagens não essenciais de turistas de países com uma taxa de incidência de mais de 150 dias por um período de 14 dias ainda não são permitidas, incluindo a Alemanha. No país de 10,3 milhões de habitantes, já foram administradas cerca de 3,5 milhões de doses da vacina. Continuam a não existir benefícios para quem foi vacinado ou curado em Portugal.

Suíça

Quem viaja para a Suíça deve apresentar um teste Corona negativo por no máximo 72 horas. Se você chegar de carro, ônibus ou trem, isso não é necessário. Apenas os viajantes devem ser isolados das áreas de risco. A Alemanha não é um deles, exceto Saxônia e Turíngia. Abra hotéis, museus, lojas, teatros, cinemas, zoológicos e parques de diversões. É permitido comer e beber nas esplanadas do restaurante. O número máximo em todos os lugares se aplica a visitantes, regras de distância e requisitos de máscara. Não há toque de recolher. Não há vantagens especiais para vacinadores.

Apesar dos estágios iniciais, o número de infecções relatadas está diminuindo. Em 14 dias, a taxa de infecção atingiu quase 289 novas infecções por 100.000 habitantes, ante 315 na semana anterior. Cerca de 11% da população estava totalmente vacinada.

Espanha

A taxa de infecção por sete dias é muito mais baixa do que na Alemanha e, recentemente, foi de apenas 87. Em algumas áreas turísticas, como Valência (cerca de 17) ou as Ilhas Baleares (pouco menos de 28 anos) com Maiorca, a situação é mais tranquila. . Em várias regiões, algumas restrições rígidas ainda vigoram na quinta-feira, mas quase todas terminarão no final de semana, após a emergência de seis meses do Corona. Enquanto isso, muitas regiões desejam um desligamento noturno. Além disso, a exigência de máscaras externas deve continuar a ser aplicada por enquanto.

A entrada na Espanha de todos os países da União Europeia e Schengen é geralmente possível. No entanto, a obrigação de testar a entrada de uma área perigosa do exterior (incluindo a Alemanha) continua em vigor. Cerca de 12,4 milhões de cidadãos – 26 por cento de todos os espanhóis – já receberam pelo menos a primeira dose da vacinação, e mais de cinco milhões deles foram totalmente vacinados. No entanto, ainda não há benefícios para quem foi vacinado ou curado na Espanha.

Peru

Ainda está fechado na Turquia até 17 de maio: apenas lojas dedicadas às necessidades diárias estão abertas e as pessoas só podem sair para fazer tarefas importantes. Os turistas estão isentos dessas restrições de saída e podem circular livremente. O número de novas infecções no país a cada dia permanece em um nível alto. Nas províncias turísticas de Antalya, Mugla e Izmir, a taxa de incidência durante sete dias atingiu cerca de 200 casos por 100.000 pessoas nas últimas semanas. Até o momento, cerca de 17% da população recebeu pelo menos uma dose da vacina, sendo dada preferência aos trabalhadores do setor de turismo. Ao entrar na Turquia, deve ser apresentado um teste de PCR negativo, que não deve exceder 72 horas.

Entrada para a Alemanha

Entre os países listados, Estônia, França, Lituânia, Holanda, Polônia, Turquia e Chipre são atualmente classificados pela Alemanha como áreas de alta incidência e outros países como áreas de risco. De acordo com o Ministério Federal das Relações Exteriores, os viajantes que retornam de áreas de risco geralmente precisam entrar em quarentena por dez dias e se registrar online antes de chegar à Alemanha. Após cinco dias, a quarentena pode ser encerrada prematuramente com um teste Corona negativo.

Para a viagem de volta de áreas altamente contagiosas, regras adicionais e mais rigorosas se aplicam: neste caso, os viajantes devem provar que não estão infectados com o Coronavírus, por exemplo, um resultado de teste negativo. Este guia não deve ter mais de 48 horas. (dpa / utz)

Imagem da lista de títulos: © via www.imago-images.de