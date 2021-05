Pietro Abate, vamos vê-lo por muito tempo e “ele não será amado até o fim”

Faz parte do papel principal de Rabie Coloque ao sol: Apareceu praticamente do nada, Pietro Abate Resultou em sabão napolitano Rai 3 Grande desejo de vingança e acima de tudo um passado misterioso que se desenrola lentamente.

Nos últimos dias, semanalmente Telepiù Ela publicou uma entrevista interessante com Simon Gretchy (O ator que emprestou seu rosto a Pietro), que confirmou que seu personagemEle cresceu com rancor contra Ferry, que lhe deu o combustível para chegar aonde ele foi“

Um lugar ao sol, spoilers: uma longa batalha entre Roberto Ferre e Pietro Abate

Na verdade, a narração destaca claramente que a nova entrada depende dela Roberto (Ricardo Polizzi Carbonelli) por ocasião da morte de seu pai Attilio Corsini E veremos que na onda desse ódio, ainda haverá muitas brigas com o Ferry, que tentará entender quem é o homem que tanto lutou no último período.

mas também Franco Bush (Peppe Zarbo), o “culpado” por interferir, vai entrar cada vez mais no grupo de inimigos do Abbate, sem pensar que outro personagem ligado a Roberto também pode arriscar muito em algum momento …

Pelo que entendi, em suma, esta é uma longa história que continuará mesmo quando Marina (Nina Soldano) está de volta ao palco (e isso vai acontecer cada vez menos). Por isso, Pietro Abate nos acompanhará por muito tempo em nossas noites Como E como Simon Grechi sempre disse a Telepiù,Ele não poderia ser amado até o fim“!

