Esta smart TV premium de 50 polegadas está disponível por apenas 339 euros na Amazon

A TV Samsung Crystal UHD 4K UE50AU7090UXZT é uma smart TV que oferece uma experiência extraordinária de visualização e entretenimento. Atualmente disponível na Amazon com 28% de desconto, Al O preço é de apenas 339,00 euros em vez de 469,99 eurosÉ uma oportunidade que não deve ser desperdiçada por quem procura uma TV de alta qualidade a um preço acessível.

Esta TV está poderosamente equipada Processador de cristal 4K Permitindo que você desfrute de imagens 4K nítidas e detalhadas. Cada tom de cor é reproduzido de forma brilhante, proporcionando uma experiência de visualização excepcional. Além disso, Tecnologia HDR Garante cenas mais brilhantes e detalhadas, seja em ambientes escuros ou claros.

o Acelerador Melhora a sua experiência de jogo, garantindo imagens nítidas e desempenho de alto nível. Graças à análise e compensação automática de cada quadro, o conteúdo é exibido de forma otimizada. para’OTS Lite Object Tracking Sound Lite oferece som dinâmico que segue a ação na tela, garantindo imersão de áudio completa. Você ouvirá sons vindos de onde estão os objetos na cena.

Com o Compatibilidade com DVB-T2, sua TV está pronta para receber o novo Digital Terrestrial 2.0, eliminando a necessidade de usar um decodificador de TV separado. A tecnologia PurColor oferece uma ampla gama de cores, criando uma qualidade de imagem excepcional e uma experiência de visualização envolvente.

o Processador de cristal 4K Executa upscaling inteligente para melhorar a reprodução de cores do conteúdo. O design “sem bordas” da TV está presente em 3 lados, com um estilo elegante e simples que coloca você no centro da ação. Este design oferece uma experiência cinematográfica mais envolvente do que nunca. Além disso, a TV suporta trabalho remoto (Smart Working), permitindo-lhe aceder facilmente a PCs, portáteis e smartphones diretamente a partir da sua TV.

A TV Samsung Crystal Ultra HD 4K UE50AU7090UXZT é uma smart TV que oferece uma experiência de visualização de alta qualidade para todos. Preço com desconto na Amazon. Aproveite esta oferta e obtenha uma TV que o envolve totalmente nos seus conteúdos favoritos.

Este artigo contém links afiliados: compras ou pedidos feitos através desses links permitirão que nosso site receba uma comissão. As ofertas podem estar sujeitas a alterações de preço após a publicação.