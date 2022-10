Nawamed é uma província que trabalha à escala internacional no combate à seca e na reutilização dos recursos hídricos

Havia também um chefe de condado latino Geraldo Stefanelli No conferência Internacional organizado por nawamd No período de 3 a 5 de outubro passado, evento que testemunhou o trabalho da Prefeitura, que há vários anos se empenha na proteção e reaproveitamento dos recursos hídricos, no terreno. Este evento foi implementado no âmbito do NAWAMED, um projeto europeu, com um orçamento superior a 3 milhões de euros, que visa promover a aplicação de tecnologias e medidas inovadoras, sustentáveis ​​e de baixo custo paraUso de recursos hídricos não convencionais para fins domésticos. O ENI CBC MED é a maior iniciativa de cooperação multilateral e transfronteiriça em termos financeiros (209 milhões de euros) e em número de países participantes (14 dos quais 7 na costa sul: Argélia, Chipre, Egipto, França, Jordânia, Grécia , Israel, Itália, Líbano, Malta, Palestina, Portugal e Espanha e Tunísia) promovido pela União Europeia no âmbito da Política de Vizinhança. Siracusa foi a anfitriã do encontro de três dias que revitalizou a cidade por meio de oficinas, visitas a projetos-piloto, discussões e debates para dar voz às questões de reciclagem, reuso sustentável e resiliência dos recursos hídricos. Foi sobretudo um evento de networking que contou com a participação ativa de especialistas, coordenadores, oradores e stakeholders que chegaram de toda a bacia mediterrânica com o desejo de divulgar, sugerir e discutir boas práticas de reutilização e eficiência dos recursos hídricos, já testadas nos projetos europeus de que são oradores em seu nome.

lá Distrito Latino ele é corpo de chumbo Do Projeto de Colaboração do Mediterrâneo NAWAMED sobre Boas Práticas de Reutilização de Água, incluindo a ideia, demonstrada em Siracusa, para um muro escolar em que um sistema verde inovador capaz de tratar águas residuais recuperadas para reutilização é instalado na Escola Ferla na Sicília, com o objetivo de promover soluções baseadas na natureza para o reúso de águas cinzas. Várias boas práticas têm sido introduzidas por organismos institucionais e de investigação dos países mediterrânicos sobre o tema da gestão e reutilização da água, tanto a nível urbano como rural. Por outro lado, a seca deste verão foi infelizmente confrontada com a realidade das alterações climáticas que estão a afetar cada vez mais a Europa e o Mediterrâneo. Soluções e casos típicos, capazes de responder à necessidade de adaptação que o futuro imediato nos impõe, existem, mas devem ser explicados para compreender sua ação e aplicá-los de forma concreta. O que são águas cinzas, águas residuais e águas pluviais coletadas localmente? O que significa reutilizar? O potencial desses recursos é enorme. O evento de networking quis criar uma ponte entre o mundo da investigação e o território. De fato, foi estruturado para incorporar sessões de treinamento, momentos dinâmicos de confronto, discussões estratégicas e entretenimento casual.

Satisfeito com o evento, o Presidente do Condado de Latina Stefanelli falou no último dia da conferência “Nossas terras são uma profissão puramente agrícola – disse Presidente Stefanelli, referindo-se à região de Pontine, mas em geral ao contexto italiano – sofre, em particular, severas repercussões do ponto de vista econômico e social em períodos de seca. O Condado de Latina, como líder do projeto NAWAMED, está comprometido há vários anos em proteger os recursos hídricos e promover soluções baseadas na natureza para a restauração local de águas cinzas, reconhecendo sua crescente importância como uma boa prática altamente inovadora, respondendo a emergências hídricas nos anos seguintes. venha.” Para a NAWAMED, o Condado de Latina trabalha em parceria com o Centro Euro-Mediterrâneo para o Desenvolvimento Sustentável – Svi.med, IRIDRA, Agência Maltesa de Água Ambiental, Universidade Americana de Beirute, CERTE, Instituto Tunisiano de Pesquisa de Água e Engenharia da Universidade da Jordânia em Amã.

de acordo com Fabio ZacarelliE a Líder de Projeto no Condado de LatinGraças a essa parceria diferenciada, “o projeto Nawamid é capaz de despertar o interesse internacional e alcançar resultados significativos para difundir o uso de recursos não convencionais para recuperação de águas cinzas”. Zacarelli, como representante do município de Latina, expressou entusiasmo pelo trabalho realizado como corpo principal como promotor da iniciativa. Num futuro muito próximo, nas palavras de Germana de Falco, do Departamento de Política de Coesão da Presidência do Conselho de Ministros, tudo será para beneficiar dos resultados de projetos de alta qualidade. “É um ato que afeta a todos nós – se realmente queremos construir recuperação e resiliência”, disse de Falco. entre a próxima geração da UE e todas as políticas que a Europa apoia com outros recursos orçamentais”. que usamos para alcançar o crescimento e o desenvolvimento sustentáveis”.

Reunião dos participantes da Conferência do Programa NAWAMED representando suas instituições, incluindo a Presidência italiana do Conselho de Ministros, o Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT), a Parceria Global para a Água (GWP), a União para o Mediterrâneo (UPM) , Instituto de Águas do Mediterrâneo (IME) ), Associação Nacional para Recuperação, Irrigação e Melhoramento da Terra (ANBI), MedCities, Juventude do Mediterrâneo pela Água (MedYWat), Centro de Mudanças Climáticas do Mediterrâneo (CCMC), União Europeia de Associações Nacionais para a Água Serviços, Centro Internacional de Estudos Agrários Mediterrânicos Avançados – Instituto Agrícola do Mediterrâneo de Bari (CIHEAM – BARI), Rede Mediterrânea de Organizações de Bacias, bem como a Universidade de Catania, Universidade de Bolonha, ARCA Consorzio Universidade de Palermo, Universidade de Sassari, Politécnico de Turim, Centro de Pesquisa e Tecnologia da Água de Tunis Amer, Universidade ICANN em Beirute, Universidade da Jordânia, Centro Grego de Pesquisa e Tecnologia, Universidade Técnica Nacional de Atenas, Grupo de Engenheiros de Saneamento Palestino, Federação de Associações Empresariais Egípcias-Europeias.