Você é grande, enxertado aqui

Montesano tem uma atuação impecável, mas Lucarelli não pode conter a polêmica sobre a polêmica infligida pelo ator: "Chego a Palando e esqueço tudo, até todas as coisas terríveis que disse nos últimos dois anos".

para mim Dançando com as estrelas é sua vez Enrico Montesano. O ator entra na pista sem constrangimento e mostra seu extraordinário talento e experiência no mundo do entretenimento. A coreografia foge da simplicidade e leveza, mas o mesmo não se pode dizer do veredicto do júri que, após inúmeros elogios, está declinando. Lucarelli Selvagem. O juiz não pode se poupar em busca de pergunta sem vaxRecentemente, Montessano atraiu muita controvérsia.

Lucarelli cava em Montesano para vacinas

Após sua apresentação como dançarino, Montesano recebeu calorosas boas-vindas do público e, antes de tudo, elogia a anfitriã. “Parece-me que separei uma estrela e o trouxe aqui.”, confirma Mili Carlucci. “Ele é o campeão do cinema, teatro e televisão, e trazê-lo aqui é uma contribuição a mais para o programa.” Os jurados se expressam enfatizando os elogios, mas quando é a vez de Selvagia Lucarelli, a jornalista tira uma pedrinha do sapato. “O verdadeiro conflito de interesses esta noite é na verdade com Montesano‘, ele começa.

Dançar é legal porque se você também teve problemas anteriores com alguém, que neste caso se relaciona com todas as coisas horríveis que você disse nos últimos dois anos, sentado aqui esquecendo tudo. Ou melhor, lembro-me, mas concentro-me na dança e devo dizer que há um trabalho. O adulto e o vacinado Estás aqui, de todos estes, hein Montesano?

A polêmica sobre a falta de VAC que ofuscou Montesano

um de Enrico Montesano Ela apareceu na equipe de concorrentes do anúncio como uma presença um tanto exausta. O ator, durante os últimos dois anos da pandemia de fato, Ele tomou partido publicamente sem quaisquer atitudes corruptas. Sempre inclinado à política, Montesano apareceu nas praças vestido como uma figura divisiva em um momento em que estava muito quente para a opinião pública, e inevitavelmente acabou em um turbilhão de polêmicas. Além disso, o ator promoveu um movimento de desobediência civil contra os cidadãos e os pressionou a fazê-lo Recusa de pagamento da taxa de licença. Divida a taxa de assinatura e cancele a assinatura Rai. Você não vê canais públicos. Não consuma, não siga mais programas”, Sugestão.