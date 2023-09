Rani Rosa e Rebecca Bianchi de Como com a Itália Sub-20 disputando a medalha de bronze mundial

Rani Rosa: O Campeonato Mundial Juvenil termina hoje em Coimbra, Portugal.

Rani Rosa: Depois de perderem por pouco para a Hungria por 10-9, às 19h30, os italianos desafiam a Holanda pelo pódio.

O sonho de chegar à final do Campeonato Mundial está desaparecendo Rebeca Bianchi, a atleta Rani Rosa Como e a Itália no Mundial Sub-20 que acontece em Coimbra, Portugal. Na verdade, ontem os italianos foram forçados a se render nas semifinais para a Hungria com um placar de 10-9 ( 3-1, 3-2, 3-3, 1-3) Depois de uma corrida difícil que os deixa sempre perseguindo, mas tentando fazer uma recuperação incrível no final. Mas, infelizmente, não foi suficiente e Rebecca Bianchi e suas companheiras terão que disputar a última partida pelo terceiro lugar esta noite, às 19h30, horário italiano, contra a Holanda, que ontem perdeu para a Espanha por 14 a 4. Para Rebecca e a jovem equipa italiana, um pódio seria a melhor forma de encerrar um Campeonato do Mundo memorável.

Programa das finais

19h30: Final do terceiro e quarto lugar entre Itália e Holanda

21h Final, primeiro e segundo lugar, Espanha-Hungria

Convocatória da Itália para o Mundial de Coimbra

Olimpia Cecina (RN Bolonha), Helga Santapaola, Vittoria Santoro e Marta Giuffrida (Prez Noto). Rebecca Bianchi (Como Natação), Vittoria Sprozzi (Treviglio), Beatrice Cassara (Plebischetto Padua), Emma De Marche (Trieste), Dorotea Spampinato e Paola Di Maria (Netafem Bogliasco), Lavinia Papi (Ses Roma), Sofia Giustini (Sabadelle), Daphne Bettini, Morena Leone. Aurora longo (Equipe orizonte).