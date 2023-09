Idade, vida privada e esposa

Terra amarga É uma longa série de registros Canal 5: Transmissão de 2022– Estimula na frente da tela todos os dias Mais de dois milhões Em média, os espectadores fazem companhia Colônia Monzese Participações muito altas. Graças à história emocionante e bem construída e à habilidade dos atores que interpretam os múltiplos personagens no centro dos acontecimentos. Entre os mais queridos, Yilmazo ex-mecânico por quem ele se apaixonou Zuleikhaagora é casado com DemirEle também teve uma filha com ela. O ator turco dá cara ao personagem Ugur Gunesque, em casa, Ele trabalhou em muitos filmes e dramas de TV.

Terra Amara, quem é ele? Ugur Gunes, tradutor de Yilmaz

Ugurque é muito conhecido em Türkiye e agora começa a ter má reputação também em nosso país Nasceu em Ancara em 1987. Depois de se formar em história, geografia e línguas, decidiu entregar-se à sua paixão estudando atuação na Universidade de Hacettepe e obteve seu segundo diploma. Ele então se mudou para Istambul para iniciar sua carreira como intérprete. Estreou em 2011 No papel de Eri na fantasia Yeniden valentemente.

Para ele é o início de uma Carreira de sucessoNos anos seguintes foi muito requisitado, e participou de outras produções, como o filme de 2013 Chetan RasimSérie de TV Dirlis Ertugrul Entre 2015 e 2016 e ficção novo, como o Qaym Maqam Al-Fatih, por exemplo, mas não limitado a. No 2018Então o ponto de viragem é quando é escolhido para interpretação Yilmaz Acácia em Bir Zamanlar Çukurova (Era uma vez Cukurova, título original da série Terra amarga).

Ele viu a série O protagonista de 2018 a 2021E depois que ele veio até nós no ano seguinte, Isso lhe deu fama inesperada também na Itália. Em casa, nos últimos dois anos, Ugur trabalhou em outros dramas famosos: De 2021 a 2022 ele desempenhou o papel de Daoud Karaman em Canonsuz Topraklar A partir de 2023 ele trabalhou em filmes Srsinen Joziashi E Dumlupinar: Terra natal de Sagolson, além de atuar em séries dramáticas Em Sancak No papel do soldado, Ali Benazli.

Ugur Gunes: sua vida privada e onde o veremos novamente em breve

No passado, eram atribuídos ao jovem que flertava com ele Hilal Al-TanbillikA atriz que interpreta Zuleikha e a cantora Reyhan Cansu, mas não são Nunca foi confirmado. Atualmente é solteiroComo referiu em entrevistas anteriores, procura um parceiro que seja empático, maduro e confiante, sem ser egoísta.

O próprio Ugur com Murat Unalmıştradutor Demir Yamanserá um convidado Por Veríssimopatrocinado por Silvia TuvanenSábado 16 de setembro de 2023. Para um artista que está no ponto hoje em dia MilãoCom todas as possibilidades de gravação de um episódio do programa. mas Essa não é a primeira vez Que participa da transmissão como protagonista da popular série de novelas.