Big Brother VIP, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro vão se casar? A revelação inédita da ex-Jevina

Oriana Marzoli na casa VIP do Big Brother na Espanha: “Danieli disse que se casaria comigo.”

hora de Descobertas inesperadas de Oriana Marzoli. lá Finalista da sétima edição do Big Brother VIPatualmente no elenco da versão espanhola do reality show, admitiu isso para seus companheiros Daniele Dal Moro supostamente disse a ela que queria se casar com ela.

A revelação inesperada de Oriana Marzoli

Oriana Marzoli Ela voltou a falar sobre isso Uma turbulenta história de amor com Daniele Dal Moro Em casa Grande Irmão VIP Na Espanha. Para surpresa de todos, como Bessie mencionou, Chegou à final da sétima edição do reality apresentado por Alfonso Signorini Ele revelou que havia ressuscitado teste de gravidez obtendo um A famosa proposta Do namorado dela:

Não que eu estivesse muito atrasado, mas me senti muito estranho. Naquele momento eu não estava com minhas coisas comigo, estava muito estranho e senti muita náusea e vontade de vomitar. E eu disse, oh meu Deus, o que está acontecendo comigo? Minha mãe me disse: você não está grávida? Então também fiz um teste de gravidez e depois um exame de sangue, caso houvesse algo errado com o teste. E devo admitir que nunca vi meu amigo tão assustado com a situação. Aí ele aceitou muito mal porque eu entrei nesse programa. Ele me disse que quando ela se formar, nos separaremos ou nos casaremos. Então ele me disse que vou me casar com você. Ele nunca me contou isso antes.

Ele também me disse para ir morar com ele. E o que farei? Eu vou fazer isso com pressa também. Pego o coco e vou. Eu realmente amo Verona, é uma cidade ótima. Me sinto muito confortável naquela cidade. E então seus pais são muito legais. Eu concordo muito bem com eles. Apenas uma vez na vida tive um relacionamento lindo com os pais do meu namorado. Mas eu era jovem, tinha apenas 17 anos. Na verdade, ele foi meu primeiro namorado. Enfim, espero que me surpreendam e tragam meu amigo aqui.

