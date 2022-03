Revisão “Simple Question” de Alessandro Cattelan: o blog de Sue hoje

Ah, essa felicidade é almejada e difícil de alcançar. Filósofos, cientistas e psicólogos não foram suficientes para nos revelar o segredo da felicidade porque ainda hoje continuamos a nos perguntar, sem controle, que caminho nos leva a desfrutar desse bem-estar etéreo e inabalável. Há quem tenha a sua própria teoria, há quem tenha o seu próprio caminho a seguir, e quem acredite que a felicidade não existe, e se cada um de nós lida com esta questão todos os dias, Alessandro Cattelan opta por voltar a ela, para tentar para encontrar novas respostas para esta pergunta simples e importante: Como você pode ser feliz?”





O formato escolhido por Cattean para seu documentário Netflix, questão simples É uma viagem pela Itália para entrevistar um grupo de celebridades, entrar no mundo delas e descobrir o que elas pensam sobre a felicidade. Vários temas são abordados nestes diálogos, da religião à morte e à doença, mas no final de cada episódio tudo volta sempre a um tema: a felicidade.





Um cruzamento entre ficção e documentário, entre o programa de TV e a série escrita, mas uma coisa é certa: o novo título Netflix de Alessandro Cattelan tem algo que não está dando certo em sua oferta, assim como seu herói e criador da série: Cattelan.









A pessoa que todos conhecemos como o apresentador perfeito do The X Factor, o apresentador de rádio e série do horário nobre da Rai1 infelizmente não se contenta com o papel do protagonista em sua nova série Netflix que se refere excessivamente ao ponto de estabelecer um relacionamento ou diálogo com o público.





Alessandro Cattelan de certa forma aliena os telespectadores da série com sua fala interna e não consegue estabelecer uma relação empática e cúmplice com as cenas desta série, o que Cattelan faz mais para si mesmo do que para o público.





As cenas são dominadas pelas memórias de infância de Cattelan, seus medos de adulto, suas crenças religiosas, seus desejos, seus sonhos de tentar nadar como uma sereia, suas tonturas. É verdade que a partir de algum ponto é preciso começar com uma história e partir de si mesmo pode ser uma chave válida em teoria para chegar às pessoas, mas não se diz que isso funcionará na prática. Algo está, de fato, na engrenagem questão simples É proibido conversar com qualquer pessoa do outro lado da tela.





Além disso, o caráter prolífico do apresentador piemontês tende a encobrir demais o caráter dos interlocutores, dificultando a visualização da série. O ponto de partida de Catelan é compreensível, seu desejo de explorar diferentes tópicos com múltiplos interlocutores, de participar de novas experiências mesmo longe de seu mundo e de se colocar completamente nas mãos de um público julgador. Menos compreensível é a opção de falar sobre felicidade, tema que é ressentido, discutido e rediscutido.





questão simples É um daqueles produtos seriados com grande potencial na teoria, mas com pouco sucesso na prática.





Avaliação: 5 e meio