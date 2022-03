O que fazer na província de Alexandria. Eventos de sábado 19 de março

Província de Alexandria – este Sábado 19 de marçoaos 21, No Teatro Soms em Pistagno será organizadoLetra de Vanvera – Ilusões de Gillen. Apresentação de Paolo La Farina e Monica Mason relata a exposição midiática de duas gerações de pessoas entre as décadas de 1970 e 1990 que definiram uma sociedade ilusória e confusa, tanto pelos modelos sociais propostos, quanto pela linguagem adotada, que muitas vezes passou a ser de uso comum . Custo do bilhete: 13 euros. Reserva obrigatória (tel: 348 4024894 ou 348 9117837; mail: [email protected]).

Um novo espetáculo para a temporada “Re-Match” organizado pelo Teatro della Juta. No Teatro Cívico de Gavi, às 21h, Crack24 será lançado “Antes do jantar com amigos” Dirigido e traduzido por Agnese Mercati, Federico Palumeri, Alessandro Cassutti, Lorenzo De Iacovo e Giulia Cerruti Voz de Matilde Leone. Bilhetes: 12 euros na totalidade; 8€ para menores de 18 anos. Para informações e reservas: [email protected], Tel: 345-0604219

la maison 75, Faça compras no Corso Roma 108 em Alexandria, este sábado Comemora 10 anos de atividade. Para celebrar um Natal importante, a proprietária, Silvia Gamba, decidiu oferecer aos seus clientes, e a toda a cidade, uma tarde de festa. A partir das 16h haverá uma “hora de festa de luxo” Onde haverá brindes e entretenimento especial com blogueiros e influenciadores.

Neste sábado 19 de março eu Mercados no bairro Cristo em Alexandria. Das oito da manhã até o pôr do sol. Na Praça Kambora e em Nene Você vai encontrar cerca de quinze expositores com antiguidades. Esta iniciativa é promovida pela Associação de Actividade e Comércio da região do Cristo.

A “Mulher de Março 2022” propõe avaliar as nomeações promovidas pelo Conselho e pela Administração da Igualdade de Oportunidades no Município de Alessandria no próximo sábado “Marque uma história”E a Leitura animada em italiano e LIS De Fiabe in rosso, pela associação LISten. A iniciativa acontecerá às 10 horas no Soms no corso Acqui 158 em Alexandria. A atividade é gratuita com reserva obrigatória em [email protected] /

3466374089.

Sábado 19 de março Milão Sanremo também vai passar Novi Ligure. O Spring Classic é o primeiro grande evento de ciclismo no calendário profissional global e para a ocasião Museu dos Heróis Sara Aberto ao público e apresenta três eventos iniciando de 11. Costanza Girardingo, Bisneto de Campioníssimo Costante, ele voltará ao museu para devolver a camisa que seu avô conquistou no Campeonato Italiano de 1921. Empresa de ciclismo Pietro Fossati em Novi Ligure Através de fotos antigas, imagens e textos. no final de uma festa Doe uma camiseta de dar ciclista ucraniano Dmitriy Grabosky, Foi recebido em 2020 pela equipe geral.

Sábado 19 de março às Museu Cívico e Gipsoteca Bistolfi de Casale Monferrato A iniciativa “No museu com meu pai Curadoria de Bárbara Corino. A partir das 16h30 para crianças dos 6 aos 11 anos Eles poderão visitar as salas do museu e descobrir as histórias de alguns pais famosos. Ao final, as crianças, juntamente com seus pais, serão convidadas a criar uma obra de arte de sua própria iniciativa para lembrá-las da experiência. O custo é de 5 euros por casal de pai para dois filhos. As mães e outros familiares podem visitar o museu a um custo reduzido de 3,60€. Para participar, é necessário fazer reservas (042.444309 – 0142.444249 ou em [email protected]).

Sábado 19 de março aos 18noSalão Don Gino Piccio em Otiglio será realizada em Concerto “A Estrada da Manhã”, uma viagem musical entre trilhas sonoras e melodias famosas revisitadas pela flauta transversal de Gabriel La Viña e Stefano Panelli no baixo, violão e teclados. O concerto, organizado pelas associações Artemusica e Stabilimento delle Arti com a contribuição da Fundação Cassa di Risparmio di Alessandria, será repetido no domingo, 20 de março, às 18h, no Palazzo Cuttica, em Alessandria.

A beleza e o espírito feminino no coração do novo Itinerário da exposição “Deusa e Mulher” na Sale d’Arte na Via Machiavelli em Alexandria. Até domingo, 20 de março, na “Saletta Caffassi” será possível apreciar muitas pinturas e roupas de alta qualidade desenhadas por Leonarda Nada Novo. A exposição pode ser visitada hoje e amanhã das 15h às 19h, a entrada é gratuita.

para Palácio Guidobono em Tortonacontinuou Exposição “Retratos, Retratos, Figuras – Doações exibidas nas coleções de arte cívicaA exposição, que inaugura aos sábados e domingos das 16h às 19h, é uma homenagem às pessoas e artistas que contribuíram com seus donativos para aumentar o patrimônio artístico da galeria de fotos e reunir uma seleção de pinturas que incidem sobre retratos e E na forma de doações, que vê artistas do Tortonese como Pietro D’Osola, Angelo Barrabino, Sergio, Alessandro Sorli e Pietro Pesio como intérpretes: um caminho que complementa a galeria de fotos já criada no edifício Palazzo Guidobono , estende-se a uma nova perspectiva de leitura e diálogo temporal que transita do antigo ao contemporâneo, numa secção especialmente dedicada, criada pelo Professor Angelo Monacello.Entrada com corredor verde reforçado e máscara.

O Visioni_47 Centro Cultural Alessandria, Na Trotty Road 47, os anfitriões Exposição pessoal de Gianni Meroni “Dipinto diVino”. Alexandrari, formado em química e diretor de pesquisa e desenvolvimento industrial, pinta desde 2019, como hobby e autodidata, principalmente usando cores à base de vinho. As suas obras são uma homenagem romântica às vinhas de Monferrato, onde se fundem a paixão pelo vinho, o design e o amor pela região. Os retratos, personagens e paisagens são reexaminados com as cores dos diferentes vinhos utilizados, na busca mais detalhada e detalhada da tonalidade certa. A exposição no sábado está aberta das 11 às 19. A entrada é gratuita de acordo com as regras anti-cura.

Até 10 de abril a Palatium Vetus, A sede da Fundação Cassa di Risparmio di Alessandria, na Piazza della Libertà, você pode desfrutar Visualizar arquivo “Ouro, pérola e luz no Renascimento no Piemonte. Uma nova defesa para Alessandria. Dentro das salas de arte da Fundação encontra-se uma obra do Defendente Ferrari da Chivasso recentemente adquirida em Viena e colocada perto de Sant’Agostino, anteriormente propriedade da Fundação. Admirar essas duas pinturas, uma ao lado da outra, é uma oportunidade imperdível para refletir sobre a atribuição e sobretudo entender as passagens pelas quais a pintura do artista passou do gótico ao moderno. A entrada na galeria é gratuita e também é permitida a visita à galeria de fotos da instituição, que apresenta uma seleção das obras mais representativas dos séculos XIX e XX. Horário de funcionamento: sábado e domingo das 9 às 13 e das 15 às 19.

para Palácio de Monferratovia San Lorenzo 21 em Alexandria, continua Exposição “Alessandria. O século XX de Belisa a Cara, a história dos artistas”. A exposição reúne obras de Leonardo Pistolphi, Giuseppe Bellizza, Angelo Morbelli e Carlo Carra, e também conta a extraordinária temporada da arquitetura que no século 20 viu pessoas como Marcello Piacentini, Piero Porcini, Franco Petrucci e Ignazio Gardella trabalhando no território de Alessandria, Paolo Portoghesi, tema que inclui o projeto Catálogo de texto, referências multimídia e fotografias ao longo do percurso expositivo. Horário de funcionamento: sábado e domingo das 10 às 13 e das 16 às 19. Entrada gratuita.

Para mais detalhes e outros compromissos, clique na seção de tempo livre do site RadioGold.