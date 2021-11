Sonae Sierra é o primeiro “mercado urbano” em Itália

O novo projeto da Sonae Sierra no centro de Reggio Emilia prevê a abertura de 17 pontos de venda dedicados à gastronomia tradicional local e internacional. Inauguração prevista: final do primeiro semestre de 2022

O novo mercado que se abrirá no coração Reggio Emilia No próximo ano também será o primeiro “mercado urbano” da sony sierra, um dos grupos mais importantes a nível europeu e internacional no setor de shopping centers, que os italianos conhecem por meio de seus destinos de compras e entretenimento, como o bairro de varejo de vida na cidade Em Milão, dois shoppings de propriedade da Itália, Urso em Biella e as arquibancadas em La Spezia. sony sierra Tem 27 origens entre a Europa e a América do Sul, concentrando-se principalmente em Portugal e Espanha, mas também no Brasil, Roménia e Grécia, com uma área total de 1,25 milhões de metros quadrados de ABL.

Voltar para Reggio Emilia, sony sierra Vai dar uma nova vida, com o companheiro exibição, para mim 2.510 Metros quadrados Galeria Reggio Emilia Central, o antigo mercado coberto na Via Emilia San Pietro que a empresa portuguesa poderá retomar ao seu papel histórico, obviamente renovado à luz das novas necessidades ao nível do design, estradas e mix retalho / alimentar. O objetivo é reabrir os espaços ao público no interior final do primeiro semestre de 2022, Assim que o redesenho estiver concluído, que começará imediatamente após o fechamento Deslocamento em dezembro.

Os dois sócios (Sonae Sierra e La Galleria, dos quais a Sonae obteve a maioria) pretendem abrir 17 pontos de venda Dedicado à alimentação. O novo projeto visa tornar a Galeria Central também um local de atração e entretenimento para todos os moradores de Reggio Emilia e seu bairro, com uma programação de eventos culturais e de entretenimento adaptados aos gostos de Reggio Emilia.

“A Galleria Centrale em Reggio Emilia é nosso primeiro mercado urbano na Itália – confirmação Jose maria robles، espaços urbanos do futuro, no contexto de novas experiências planejadas para as cidades, nas quais podemos aliar inovação, sustentabilidade e atenção às necessidades e experiências das comunidades locais onde atuamos. A nova realidade está localizada no centro de Reggio Emilia e certamente apresenta uma oferta única em toda a região de Reggio. Além disso, com esta iniciativa, Diversificamos nossas atividades na Itália no contexto dos mercados de alimentos, que é um conceito de sucesso e crescente, no qual já nos concentramos fortemente com muitas aberturas em Portugal e outros projetos em desenvolvimento Em outras regiões da Europa. Esta iniciativa é um passo em frente para a Sonae Sierra na criação de novas oportunidades de negócio na gestão de ativos no nosso país. ”

“A Galeria Central é um ativo de valor surpreendente para toda a região de Reggio e um ponto focal na vida social de nossa cidade desde os anos 1920 – e ele acrescenta Daniel Minuzzi, CEO da King Consulting Partner-. Estamos entusiasmados com a nova parceria com a Sonae Sierra, uma empresa internacional que nos orgulhamos de ter ao nosso lado neste novo empreendimento que certamente nos ajudará a oferecer novas oportunidades de entretenimento e lazer aos nossos cidadãos. ”

Como aprendemos com a imprensa local (Gazzetta di Reggio), a parceria com a Rei prevê ainda a liquidação de dívidas anteriores (cerca de 6 milhões de euros) e o investimento de mais 2 para o redesenho que terá início após o encerramento dos Ovs, em dezembro. É um ambicioso projeto de relançamento na área local, com o objetivo de reavivar o antigo mercado coberto, um local que ficou gravado na memória do povo reggio como um lugar de estereótipos e memórias de infância, não apenas como uma vitrine dedicada à excelência gastronômica e vínica , mas também como um ponto de encontro, estilizado Mercado de ervas em Bolonha: Os estandes estarão abertos desde o intervalo de almoço até petiscos e jantares, com horário estendido no mínimo até a meia-noite, servindo como ponto de encontro nos meses de inverno. Para além da localização de edifícios de várias dimensões, e como duas formas e pontos de paragem para confraternização, no centro existe uma praça, espaço público dedicado à realização de eventos recreativos e culturais.

Assim, o mercado coberto passará de um mercado único espaço aberto Um novo edifício de 17 quartos de diferentes tamanhos, desde a loja ao restaurante ao quiosque, com um destaque que alia simpatia, qualidade e excelência na oferta gastronómica, amplos espaços de conforto e relaxamento mesmo no exterior, alternando entre espaços cobertos e abertos, com a participação das praças del Pesce e Scapinelli. No corredor central, os espaços comuns e as poltronas alternam entre diferentes exercícios e espaços flexíveis concebidos para acolher eventos temporários e apresentar momentos culinários.

“A Galleria Centrale surgiu em torno da ideia de retornar às origens da galeria, ou melhor, restaurar o programa original do mercado de alimentos, ao mesmo tempo que reinterpreta o design em um tom contemporâneo. –explique Eduardo vaidadeE Diretor de Design, Design Conceptual e Arquitetura da Reify, a unidade de negócios interna da Sonae que cuidou da parte do design de conceito, dos drivers e dos conteúdos do projeto, e dos executivos de arquitetura e direção técnica futura. A intervenção desenvolvida por Reify pretende criar um novo ponto de referência para Reggio Emilia, graças à centralização do local e à criação de um espaço público aberto, permeável e inclusivo. A pedra angular deste projeto é a promoção do património cultural, que pretende ser um valor arquitectónico e cultural para a alimentação e nutrição. O papel dos alimentos é essencial e é rejeitado de várias maneiras, desde a sustentabilidade de um produto relacionado à região, até seu valor educacional e laboratorial. Portanto, a comida é uma identidade e uma cultura, mas também uma amizade. Por isso, o espaço está organizado de forma a ser um espaço de abertura, serviço, educação e animação, onde para além do quotidiano do mercado, as manifestações artísticas e os espaços lúdicos fazem da galeria um ponto de encontro sempre vivo. e aberto para a cidade. ”