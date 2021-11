Charlene Wittstock deixa Munique novamente após apenas 10 dias

Charlene de Mônaco novamente deixou o Principado de Mônaco. Foi o próprio Albert II, seu marido, quem o revelou em uma entrevista ao Monaco Matin, na véspera da Fête Nacional, em 19 de novembro, quando sua esposa, portanto, não poderia participar. “Charlene está melhor”, disse o príncipe, “mas ela ainda precisa de descanso e paz.” “Vai ficar um tempo longe de Rocca. Ela está muito cansada, não só física, mas psicologicamente também”, explicou o governador.

Tentei muito com tratamentos pesados

Seu lugar de residência permanecerá um segredo, mas, como garante seu marido, “apesar de seu afastamento do principado, será fácil para mim e para os filhos visitá-la e estar com ela”. O depoimento do Príncipe confirma, assim, o que o Palácio já havia anunciado com um comunicado oficial, que despertou os temores dos moradores de Mônaco: “A Princesa tentou muitos dos tratamentos pesados ​​a que ela teve que se submeter nos últimos meses, por isso, infelizmente ela não estará presente nas festividades Dia Nacional com a família ”, como o próprio Alberto esperava.

Trabalho sul-africano para a princesa

Charlene fez isso De volta a Munique na segunda-feira, 8 de novembro Em um vôo especial de Durban, depois de passar oito longos meses longe de sua família. Em março, enquanto estava na África do Sul por uma série de compromissos humanitários e de bem-estar animal, ela foi vítima de uma infecção após um procedimento odontológico que a impediu de embarcar em um avião. O problema é que seu aparelho auditivo não aguentava uma pressão de mais de 20.000 pés, disseram eles de Munique na tentativa de silenciar os rumores de uma crise conjugal.

De lesão ao colapso

Nas semanas seguintes, a situação piorou: nas fotos nas redes sociais com a visita do marido e dos filhos, a princesa parecia cada vez mais magra até que em setembro, poucos dias após o esperado retorno à Europa, ela desmaiou, seguida de um algumas semanas depois, por outra operação. Para tranquilizar seus súditos, especialmente seus filhos, Alberto trabalhou para garantir o retorno de sua esposa a tempo para a Fête Nacional.

Esperando o aniversário dos gêmeos

E de fato era, mas a princesa não poderia comparecer às festividades de qualquer maneira. No dia 10 de dezembro, os gêmeos Jack e Gabriella farão 7 anos e espera-se que sua mãe, Charlene, possa comparecer pelo menos para o aniversário.

Ansa e fotos do Instagram