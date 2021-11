Uma guerra de preços estourou nos voos entre a Itália e os EUA e o Corriere.it

De Milão a Nova York, tudo funciona, com menos passageiros e com preços 15-20% mais baixos do que os concorrentes mais convenientes e até -72% sobre os concorrentes mais caros. Todos eles usam aviões menores, não relacionados ao corredor duplo ou corredor de dois andares. Basta chegar à Big Apple a custos mais reduzidos e vender bilhetes que, quando reservados a tempo, rondam os 1.500 euros (ida e volta, taxas incluídas), líquidos do período promocional (até 23 de novembro) a 1.200 euros.

Christian Vernet, número um da La Compagnie A Compagnie, companhia aérea francesa nascida em 2014, foca no norte da Itália e a partir do próximo dia 15 de abril Malpensa-Newark, um dos aeroportos da capital americana, abre com o Airbus A321neo: é uma aeronave eficiente e cada vez mais utilizada pelo baixo custo empresas porque consome menos, mas em vez dos clássicos 230 lugares do Transalpine, são 76 poltronas que se convertem em camas, telas para entretenimento a bordo, wi-fi e outras comodidades. “É um pouco como voar em um jato particular”, disse ele em uma entrevista. serviço de entrega Christian Vernet, número um da La Compagnie. “O embarque é muito rápido, em dez minutos vocês estarão todos no avião – avalia ele – e hoje, com o coronavírus, o espaçamento das poltronas é uma garantia a mais”.



Ampliar as relações de trabalho também em Milão, depois de Paris, mas numa época em que todos se consideram “paralisados” pela epidemia.

“O tráfego de negócios será afetado à medida que grandes e médias empresas decidiram reduzir as viagens de negócios, preferindo reuniões virtuais a Teams, Webex e Zoom. Mas acreditamos que temos o produto certo não só para esta gama, mas também para quem vai de férias ”.

Quando você decidiu focar no Milan?

“Em meados de 2020 começamos a estudar rotas potenciais, vimos o mapa e era natural pensar em Malpensa-Nova York.”

porque?

“De acordo com o volume de tráfego de negócios na Europa, Milão está em terceiro lugar, depois de Londres e Paris.”

Então, Milão é interessante apenas para os negócios?

“Não só. É também um aquário divertido para diversão e favelas, ou seja, aqueles que se deslocam para encontrar parentes e amigos, em New Jersey e em geral na costa leste americana.”

A rota Milão – Nova York é difícil: as três grandes companhias aéreas americanas (Delta, American, United) e Emirates já estão voando para lá, e nessa época também haverá a ETA.

“Estamos acostumados com a concorrência, algo parecido com Paris, onde temos de 22 a 23% do mercado de negócios a caminho de Nova York. Temos o produto certo, e mais ainda no mundo pós-Covid.”

Por qual lógica?

“A bordo de nossas aeronaves são 76 assentos, todos executivos, que podem ser reclinados em leitos, com espaçamento adequado, sem os cerca de 240 passageiros que normalmente cabem no Airbus A321neo em cabine totalmente econômica. Não só isso: com os nossos voos, cada ação é rápida, o embarque leva no máximo dez minutos. Observamos todas essas características que nossos clientes adoram. ”

Então, os passageiros agora desejam viajar com poucas pessoas?

“É. Eles não querem as reuniões não apenas pela causa da Covid, mas também porque os procedimentos são rápidos.”

Mas repito: a competição é acirrada no Milan.

“Somos pequenos, mas temos uma base de custos razoável. Não queremos competir com a Emirates.”

A Emirates não concorre, no entanto, ao verificar o voo de regresso na segunda quinzena de abril de 2022, o seu negócio custa 1.507 euros, o que equivale a 1.949 euros. A diferença não é tão grande.

“É normal que as empresas já instaladas reajam ao recém-chegado baixando seus preços, mas posso dizer que há um número suficiente de viajantes a negócios por dia que podem preencher os assentos oferecidos à venda pelas várias empresas na Malpensa. New York Road. Em qualquer caso, eles nunca poderão oferecer nossas tarifas. Oferecemos um produto diferente: Oferecemos uma experiência próxima de um jato particular. Sem falar nas características da aeronave que usamos. ”

O que isso significa?

É uma nova geração do Airbus A321neo, aeronave de corredor único e com baixo consumo de combustível. Ao contrário dos Airbus A380s maiores que usam a Emirates, o A330 ou o Boeing 777/787 de outras companhias aéreas. ”

Que tipo de viajante você planeja pegar?

“No trecho Milão-Nova York, pensamos em 50% negócios e 50% lazer / Vfr porque também há um segmento de diáspora.”

Como estão as vendas?

“Eu diria que está tudo bem nas últimas 4-5 semanas e sem começar a anunciar a pista ainda.”

Você está considerando acordos com outras companhias aéreas, talvez capaz de abastecer seu avião com clientes de outras cidades?

Sim, com a easyJet em Malpensa e a Vueling em Paris-Orly.

Ou seja, por exemplo, um napolitano poderá voar com a easyJet para Malpensa a partir de abril e depois voar com a La Compagnie para Nova York?

“Exatamente. E com apenas uma reserva».

Qual é o principal risco que você vê para o seu modelo de negócios?

“Caro para o querosene. Se continuar a aumentar, obviamente não podemos nem oferecer esses preços baixos. ”

Outro problema potencial com a frota: você tem dois aviões. Como você pode garantir a operação porque a aeronave pode estar com alguns problemas?

“Enquanto isso, o Airbus A321neo provou ser tão confiável nos últimos anos que não nos trouxe problemas. Em qualquer caso, temos planos de contingência em vigor caso algo aconteça: os passageiros serão protegidos novamente com outra aeronave ou em outras empresas. ”

Você está planejando aumentar a frota?

“Em 2022, a meta para todo o setor é voltar à lucratividade. No período de 2023 a 2025, não descartamos tomar outros aviões, estamos olhando com interesse o Airbus A321XLR que cobre distâncias maiores para voar fora de Nova York ou iniciar voos para outras cidades europeias. ”

O A321 é utilizado nas rotas transatlânticas por si, pela americana JetBlue de baixo custo, pela torneira portuguesa. Este é o futuro: aviões menores?

“Acho que esta aeronave de corredor único será usada cada vez mais entre duas partes do oceano para rotas ponto a ponto, não apenas por razões de custo, mas também para reduzir emissões.”

Você vai voar para Malpensa. O A321neo também pode circular em Linate, sem as restrições de aeronaves maiores: você estaria interessado em operar conexões com os EUA a partir do aeroporto da cidade de Milão?

“Claro, isso seria ótimo. Mas Linate tem limitações por lei (Decreto de Delrio, tão), que proíbe voos diretos com destinos fora da União Europeia. Espero sinceramente que esse limite seja removido. ”

