X Factor 2021, segue o quarto episódio do Live. diretamente

Versailles by Hill Raton menu (Vídeo) e a banda Mutonia del Roster de Manuel Agnelli do X Factor 2021.

Bengala Fire está de volta com 'Valencia', Erio com 'o amor verdadeiro", companheiro con "tiroteio", GIANMARIA COM "suicídio" E Le Endrigo ainda faz as pessoas sentirem. "coisas maiores do que você" Eu sou Mutonia "o rebelde" 'Nica Paris' "calma (meu coração)" "Versalhes" "Truman Show" No final, Ludovico Tersini anunciou a primeira eliminação: Versalhes. Na primeira etapa, são realizados os "duelos" de competidores, com nove shows contínuos (não publicado).

A segunda rodada continua com Os oito artistas restantes na competição, que disputam uma vaga no show de talentos musicais, estão ao som de covers. Os dois menos votados, Erio e Mutonia, vão à votação e estão sujeitos ao veredicto da mesa do júri. Erio vence, Mutunia é eliminado.

(dia 19 de novembro na Sky Atlantic e NOW). Vinil Bloody Osbeti – Young Miles, J Lord e Shari ( foto ) que sugeriu o “convênio (confronto)”, uma homenagem em música e bares a Gomorra ( O privado) Véspera da última temporada

Outra joia do episódio quatro: Dueto de Emma e Mika, pela primeira vez juntos no palco do Sky Talent Show com uma homenagem a Lucio Dalla pelas notas de “Anna e Marco”.