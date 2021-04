“Hermitage” é o novo álbum do Moonspell, The Interview

ali está ele a entrevista Para Fernando Ribeiro, fundador da histórica banda portuguesa de metal gótico, editou-o Marco Brittoni Alok.

Olá Fernando, tudo bem com você?

Olá Marco! Como você está? É muito triste pensar no que passou a Itália no período inicial da epidemia e no que ainda está a acontecer em Portugal. Toda essa confusão, os hospitais, o grande número de casos, o caos, o governo, o povo …

Vamos falar sobre “Hermitage”, o novo álbum do Moonspell da Napalm Records. A primeira coisa que pensei enquanto ouvia o álbum foi que havia muito trabalho sendo feito na parte musical das músicas, certo?

Bem, eu acho que sim. Quer dizer, às vezes é difícil falar de causas, etc, porque já estamos acostumados a compor músicas e tentar melhorar algumas coisas, álbum após álbum, e a música que estamos fazendo. É também a nossa forma de lidar com as coisas que nos rodeiam. Então eu acho que, para o Hermitage, nós realmente queríamos torná-lo muito musical, e é por isso que não há convidados no álbum. Além disso, não há muitos tons e nenhum teclado que simule uma orquestra, então abaixamos o volume. Acho que, no fim de tudo, nosso objetivo com o Hermitage era cinco caras jogarem em uma sala e marcarem.

E então, quando as pessoas estão ouvindo, devem sentir que isso é apenas música, espero que crie uma sensação maravilhosa porque, às vezes, ainda hoje, no rock and roll e no metal, quando eu escuto um álbum, o cantor canta muito de tons. É tão alto que o baterista está suando como um cavalo enquanto toca, toca e toca. Queríamos fazer um álbum com mais climas, mais dimensões, então acho que foi um dos nossos álbuns mais musicais porque trabalhamos muito para que soasse tão suave e tivesse muito dinamismo e não queríamos ter nenhuma limitação .

Eu amo o álbum inteiro, e como sempre, quando um de seus discos é lançado, ele se torna meu favorito, provando que toda vez que você faz um trabalho incrível. No entanto, minhas canções favoritas são Hermitage, Entitlement, The Hermit Saints.

Há muito por onde escolher. Sabe, acho que as pessoas podem ter uma ideia e tomar uma decisão, quando podem ouvir o álbum inteiro, porque toda vez que fazemos um álbum, também tentamos melhorá-lo. Uma das coisas que mais aprimoramos, na minha opinião, ao longo dos anos, é que, se tivermos 10 músicas, todas as músicas devem ser boas o suficiente, e não queremos perder tempo. E sempre encorajamos as pessoas a ouvir álbuns porque tentamos fazer com que fosse mais como uma viagem, essa é a experiência que estamos tentando transmitir às pessoas. Claro, hoje em dia vivemos em um mundo dominado pelo Spotify e YouTube, e tudo deve ser muito rápido.

Temos que fazer vídeos e tomar decisões. Às vezes as pessoas tiram conclusões precipitadas porque, por exemplo, não ouviram duas das músicas que mencionei, que são as mais épicas e também as músicas mais voltadas para o metal, como a faixa-título, Hermitage e The Hermit Saints, do qual estaremos postando o vídeo porque é uma das minhas músicas. Minha favorita e eu acho que incorpora muito de nossas vozes pesadas, mas também os tons mais emocionantes que você encontra em nossa música. Acho que o Hermitage está bem equilibrado depois do álbum anterior, 1755, que foi muito intenso, um álbum sobre o terremoto em Portugal, vais notar que fizemos um álbum diferente, menos agressivo e mais atraente, mas acho que deu muito certo. muito bem juntos. Merit é uma das músicas mais antigas desse álbum, começamos a escrevê-la em 2017, e é muito sugestivo, com algo de uma caminhada ou algo assim. Gosto do ritmo que usamos muitas vezes no passado, como em O efeito borboleta.

Bem, eu acho que o álbum é um romance não descoberto e cada um chegará às suas próprias conclusões, mas as pessoas têm que ser pacientes. Gostamos de fazer da música uma experiência agradável que às vezes eles irão, às vezes não, desfrutar. Mas esta é a vida, você sabe, os músicos fazem o seu melhor. Eu acho que este é um álbum entre Moonspell e os fãs, definitivamente aqueles fãs realmente especiais, e uma enorme comunidade, mas a comunidade certa. Quando estávamos escrevendo o álbum, sabíamos muito bem que apenas nossos fãs com certas características não ficariam presos ao passado e amariam este álbum. Outros chorarão porque não faremos mais nossa velha voz. Quer dizer, o passado é algo que não vamos repetir. claro que não.

O maior bem é uma música sobre problemas humanos. Está ficando mais difícil viver neste mundo?

Sim claro. E acho que todos somos culpados e temos que partir da ideia de que se somos donos do mundo, se habitamos o mundo, então seremos um desastre em cuidar dele e cuidar das pessoas que amamos, das coisas que amamos, etc. Hoje em dia, acho que quando cresci no período da Guerra Fria entre a União Soviética e os Estados Unidos, esse mundo estava fragmentado. Muitas coisas estavam acontecendo, coisas muito ruins. Acho que o mundo foi completamente destruído. E se pensamos que a internet e a tecnologia nos ajudariam a ser mais humanos, acho que foi uma grande decepção para todos. Acho que tudo é muito tóxico hoje em dia, até metais pesados ​​às vezes …

