A famosa ilha, Valentina da Pérsia deve ser justificada? “Ele teve uma vida dramática”

O irmão de Valentina Persia defende o naufrágio do L’Isola de Famosi e suas reações imprudentes.

Valentina Faris Está localizado no centro Controvérsia distância Luta dura Com Fariba Tehrani. O Navio naufragado Dependente Décima quinta edição a partir de Ilha da Celebridade Ela é acusada de tomar uma posição Racista Em relação ao colega, muitos espectadores pedem Desqualificação imediata. Salvar Valentina Vem com ele Irmão do paolo Isso, um convidado na sala de estar Dominica Live, Ele admite que não quer justificá-lo, mas quer explicar como a situação e o peso de seu passado voltaram durante a viagem em Honduras.

Isola dei Famosi, Valentina Persia corre o risco de ficar de fora? Irmão deveria ser perdoado

no Ejacular Dependente Décima quinta edição a partir de Ilha da Celebridade bem ali Valentina Faris, Conhecida por sua carreira como comediante e vibração única. bem ali Navio naufragado Ela é destemida e não permite que ninguém coloque o pé em sua cabeça, mesmo que seja forçada a levantar a voz por respeito. O Interações Dependente Pérsia Parece Excessivo, extremo, imprudente, Especialmente no que diz respeito ao contexto Reality show Isso deve permanecer um jogo e não se transformar em uma guerra aberta.

Durante o primeiro mês passado em HondurasE a Valentina Ela falou de seu sofrimento de depressão pós-parto, e o passado difícil apareceu da mulher se afogando, que perdeu o amor de sua vida primeiro e depois seu pai, por quem ela era profundamente ligada. Então choque Com Fariba TehraniPessoas na web Ele acusou a Pérsia de racismo E eu pedi isso Desqualificação imediataPorque não é justo assumir esta situação, principalmente quando passa pelos olhos de milhões de espectadores nos horários de pico.

Em defesa do proscrito, Irmão do paolo De um convidado Dominica LiveEle declarou: Minha irmã viveu uma vida trágica. Os gêmeos funcionam muito bem, eles estão com minha mãe acariciando eles e meu irmão […] Suponha que eles vivam em condições extremas (edição de Honduras), isso não se justifica, mas as reações podem ser impulsivas. ”. Você concorda e economiza Valentina Provavelmente Desqualificação?

