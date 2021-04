Coronavírus na Itália e no mundo: Notícias e boletim do caso COVID-19, 19 de abril. diretamente

Covid Puglia, 46 mortes e 584 novas infecções, 9,5% de testes

Nos últimos 24 casos na Apúlia, houve 584 casos positivos em 6.130 exames analisados, 9,5% (ontem era 12,5%). Além disso, foram registrados 46 óbitos (17 casos ontem), metade deles na província de Bari, e o número total de pacientes internados no hospital diminuiu, que hoje chega a 2.157 (17 casos a menos que ontem). O número de apulianos positivos diminuiu atualmente em 1.012 unidades, ou seja, 50426 (de um total de 220.815 infectados desde março de 2020) e o número de unidades curadas aumentou em 1.550, passando de 163.355 ontem para 164.905 hoje. 2034564 testes foram realizados desde o início da emergência. Em geral, os apulianos que morreram de Covid são 5484. Os casos positivos registrados hoje são 278 na província de Bari, 49 na província de Brindisi, 28 na província de Bat, 131 na província de Foggia, 77 na província de Lecce e 23 na província. Um caso. Dos residentes fora do distrito, 3 casos foram reclassificados e atribuídos a um condado de residência desconhecido. Durante as últimas 24 horas, 23 mortes foram registradas na Prefeitura de Bari, 3 na Prefeitura de Brindisi, 2 na Província de Bat, 6 na Prefeitura de Foggia, 7 na Prefeitura de Lecce e 5 na Prefeitura de Taranto. .