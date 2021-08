Sanremo 2022, a surpresa do maestro: “Eles me sugeriram”

Sanremo 2022, capitão surpreendente a aparecer na próxima edição ao lado de Amadeus: “Eles me sugeriram”

Ainda temos mais de cinco meses até o próximo lançamento do Festival de Sanremo, programado para 1º a 5 de fevereiro, mas as expectativas do público estão crescendo. Em primeiro lugar porque pelo menos por enquanto o único nome certo é um nome Amadeus Quem voltará como Líder Musical e Diretor Artístico.

Mas quem estará do lado dele? Com o passar dos dias, cresce a sugestão de ver alguém com quem você sempre sonhou sem chegar lá. Porque aos 65 anos, Jerry Scotty Ele vale muito a pena, apesar de seu trabalho competitivo. Na verdade, não há como negar que ele adoraria. “Foi sugerido para mim duas vezes – Admitiu no semanário “Novo TV”, mas nunca negociámos.

Com Amadeus não haverá problemas, eles se conhecem há muito tempo e o respeito é mútuo, na verdade Jerry admite que também foi convidado sem poder ir e lamentou que tivesse sido uma boa oportunidade. Então, por enquanto, pense em seus planos de retomar a “queda livre” no dia 30 de agosto. Mas, se receber uma nova ligação, ele também pode pensar a respeito.

Você também pode estar interessado >>> Sanremo 2022, Desportista do momento como co-apresentador: Incrível!

Sanremo 2022, muitas hipóteses junto com Amadeus: todos os nomes famosos de Ariston

Na verdade, nas últimas semanas, muitos nomes junto com Amadeus vieram para o festival Sanremo 2022. O mais famoso, embora nunca tenha feito esse tipo de trabalho antes, é Chiara Ferragni O que será um grande sucesso na mídia. mas também Elisabetta CanalesOu o retorno sensacional de Simona Ventura.

Na verdade, pelo menos por agora Fiorello Ele ainda não afirmou claramente que não concordará com o emparelhamento com seu amigo Amadeus e talvez Ray aguarde sua resposta. Em qualquer caso, as canções continuarão a ser selecionadas independentemente de outros maestros.