Você recebeu um e-mail e uma surpresa que quebrou minha mente e sentimentos no último episódio – Daily

Depois de oito semanas de grandes emoções e histórias comoventes de pessoas comuns, mais uma edição do… Você tem correio, o vigésimo sétimo na história da transmissão apresentado por Maria De Filippi. O convidado especial do sábado, 16 de março, é Eu perdi minha menteestrela da famosa série de TV Terra amargaque agora também chegou ao fim.

A história de Roberta no último episódio de Você tem correio

Roberta é uma jovem forte e determinada, que cresceu com a mãe Antonella após a morte precoce do pai, falecido com apenas 45 anos. Roberta, a garota sentimental contou a Maria De Filippi, era assim Uma infância feliz, embora humilde. A família foi forçada a viver durante muitos anos numa adega em ruínas nos arredores de Roma.

“Minha mãe sempre trabalhou muito, limpando e fazendo horas extras. Ela chegou em casa e estava cansada. Seus pulsos sempre doem. Sempre tentei esconder qualquer vestígio de cansaço e sofrimento. Notei que suas mãos estavam sempre inchadas. Ela sempre esteve lá para mim e minha irmã como se nunca tivesse ido trabalhar. Minha mãe me ensinou tudo: honestidade, amor e gostar das pequenas coisas.”

“Estou aqui para agradecer. – Roberta explicou ao público Você tem correio – Obrigada, embora quando me casei tive que comprar meu vestido de noiva parcelado. Se eu pudesse, daria o mundo a ela porque ela me deu“Palavras sinceras e carinhosas que emocionaram os presentes e espectadores.

A emoção aumentou depois que Antonella chegou ao estúdio, onde ouviu a querida filha dizer através da famosa tela de mensagens: “Você é minha melhor amiga de sempre porque é linda, está sozinha e está em casa. Nunca sinta que você é um fardo para mim, mãe, você é loucaPara agradecer especificamente pelos sacrifícios, apoio e todo o amor que recebeu, Roberta decidiu homenagear a mãe com um verdadeiro presente.

Surpresa Furkat Balali Terra amarga

Nos bastidores, ele ouvia a história de Roberta e Antonella Furkan Balali, ator e rosto de Fikret, um dos personagens mais seguidos da famosa série turca. Terra amarga. Balali tinha lágrimas nos olhos ao olhar para os sentimentos de Antonella Ele não conseguiu conter as lágrimas Quando é hora de abraçar uma mulher.

Para esta mãe especial, o ator entregou um prêmio: “Para um ator, o prêmio mais importante é o Oscar, mas a heroína desta noite é você. Você merece o prêmio de melhor mãe de todos os temposE com isso entregou uma estatueta para Antonella.

Mas as surpresas não acabaram, havia algo maior escondido dentro da estátua de ouro: “Uma surpresa está escondida neste presente porque a melhor mãe não merece uma coisa simples. Tem uma coisinha aqui, uma surpresinha”, disse o ator. explicou. Não foi mostrado ao público, mas pelos comentários de Antonella Pode-se imaginá-lo como um apoio econômico, Para gastar para se mimar um poucodepois de uma vida dedicada a dar tudo às filhas.