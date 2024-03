Ilaria Capone fala sobre transtornos alimentares na TV em meio a comentários inapropriados de Marioto e Platinette

Bodyshaming na Rai 1 em italiano! Após o Dia Nacional dos Transtornos Alimentares, houve uma animada discussão sobre problemas relacionados à nutrição. A transmissão foi excepcionalmente apresentada pelo jornalista Gianluca Semprini e contou com a participação da modelo Ilaria Capone, terceira colocada do Miss Itália 2007, que quis compartilhar sua experiência após sofrer de bulimia.

Moda e anorexia, comentário desrespeitoso de Platinette sobre Rayono: e Ray cancela no Rayplay

A menina falou sobre sua carreira de modelo, que começou aos 14 anos, e lembrou quando lhe disseram durante o casting que suas pernas estavam um pouco grandes mesmo estando abaixo do peso, e o pesadelo que ela tinha toda vez que tinha que ir para Lá fora, vendo modelos nos bastidores de um desfile de moda comendo o que parece ser algodão doce, mas na verdade é algodão.

Eles estavam lá no estúdio Guilherme Marioto, designer de gatinona, E Mauro Corozzi, Conhecida como Platinita. A ex-modelo conta sua experiência no concurso Miss Itália quando ficou em terceiro lugar e o estilista que fazia parte do júri a mediu com uma fita métrica, dizendo que ela estava gorda demais para desfilar na passarela para ele. Ilaria Capone explica então que “colocaram na plataforma vinte meninas abaixo do peso e uma que não está” e depois acrescenta que se “não me engordarem demais não voltarei à plataforma”. A jovem tem 1,81 metro de altura e veste tamanho 42. Imediatamente um coro de “não” começa no estúdio como se dissesse que ela não é gorda, mas Platinet lhe diz: “Você tem curvas”.

Além disso. A jovem cumprimenta o público após a entrevista e sai com o apresentador desejando que alguém a chame para o show, e então Marioto grita: “Eu quero!” Mas Platinette responde: “É discreto”, Marioto ri. E a Raiplay decidiu cortar esses poucos segundos.