Giorgione foi injustamente provado que estava errado: “Ele foi explorado e torturado” | A terrível verdade vazou

Recentemente, uma triste verdade veio à tona em relação a Giorgione. Quanta amargura há nas palavras desta pessoa.

Giorgione É um dos rostos mais consagrados no mundo da restauração e ao mesmo tempo também um dos mais queridos, dada a quantidade de pessoas que acompanham com carinho tudo o que ele faz. Eles estão nas redes sociais Cerca de meio milhão Eles monitoram cuidadosamente cada conteúdo que Giorgione publica lá.

Principalmente Giorgione Ele posta as receitas que sugere em sua cozinha, mas há momentos em que se pega compartilhando alguns momentos do seu dia Que é filmado por câmeras e transmitido pela televisão.

Nas últimas semanas, Gambero Rosso tem transmitido “Caro Giorgione“, o programa cujo protagonista é Giorgione que compartilha e desvenda suas memórias culinárias Um diário contendo receitas da juventude do dono do restaurante e receitas de suas viagens. Ele é muito seguido e de fato há muitas pessoas que o admiram com muito carinho, mas ao mesmo tempo também há muitas que o admiram com muito carinho. Eles comentam.

Entre as pessoas que gostam de expressar suas opiniões sobre o programa, há quem Eles compartilharam algumas opiniões bastante amargasO que pertence a Giorgione e o tratamento que ele dá a certos animais, principalmente animais Patos.

Um bom garfo para qualquer ocasião

Seja em suas postagens nas redes sociais ou nos programas de rádio que apresentou ao longo dos anos, Giorgione Ele sempre admitiu ser fã de boa comida e de comer o que ele mesmo criaComo ele destacou em sua postagem no Instagram “Como todas as coisas, eles são criados com um propósito“.

“Você cria um animal saudável, bom, ele tem uma vida boa, vai ter uma morte boa, mas no final eu vou comê-loEle disse em uma postagem em que mostrou como cuida dos patos que cria. Mas esta postagem em particular foi Ela foi bombardeada com comentários É um caso em particular, que se revelou muito amargo e que pôs em evidência uma triste realidade.

Um comentário amargo, mas justo

Mas é isso que diz o comentário em questão: “Para quem não entende: “Ah, graças a Deus, todo mundo sempre comeu carne”. Sim, o problema é que, para todas as pessoas do mundo comerem carne quase todos os dias, os patos não são tão felizes quanto os patos Giorgione. Eles são explorados, torturados e alimentados com alimentos que são prejudiciais para eles e para nós. Isto pelo simples fato de que de outra forma não seria suficiente. Então, se você quiser justificar o seu bife dizendo “ele sempre foi cozido”, eu te digo que você também deve criar o animal como se ele sempre fosse cozido e você verá quanta carne vai comer.Estas são palavras bastante fortes, mas destacam um problema bastante sério.