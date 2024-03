Quanto vale Ferragni Outros: Valentina não foi afetada pela crise da irmã

Em poucos meses será possível compreender com algum detalhe a extensão da crise que surgiu com o caso Pandoro Palocco e continua a nível pessoal e que já abriu brechas no sólido grupo liderado por Chiara Ferragni. Muitos contratos foram cancelados, o que certamente desacelerou o crescimento dos balanços das suas empresas, que até ao final de 2023 parecia verdadeiramente imparável. O cancelamento dos contratos pós-Baluku será contestado e já foi feito em parte; Portanto, alguns danos poderão ser recuperáveis ​​e, depois de a tempestade passar, será também tratada a questão mais sensível, nomeadamente a credibilidade de Chiara como influenciadora, que foi gravemente prejudicada nos últimos meses.

O volume de vendas da Vieffe triplicou desde 2020

O fim do momento crítico afetou também sua irmã Francesca, que confiou a gestão de sua imagem à empresa de Chiara, a tripulação Tbs – uma das duas envolvidas em antitruste no caso beneficente Balocco. No entanto, parece que os assuntos da terceira irmã, Valentina, não foram afetados pelo momento preciso, que seguiu o caminho de Chiara de forma mais decisiva ao construir uma empresa para rentabilizar o seu património de 4,6 milhões de seguidores. O volume de negócios da sua empresa a 100% Vieffe srl triplicou desde 2020, ultrapassando os 5 milhões de euros com um lucro líquido nos últimos anos de cerca de 1 milhão de euros, e com activos líquidos de cerca de 2 milhões de euros de acordo com as últimas demonstrações financeiras apresentadas à Câmara do Comércio.

Joias folheadas a prata ou ouro. O segredo do vestido de noiva

Valentina comercializa as joias com Vieffe, explicando que cada peça vendida “é feita com materiais de alta qualidade como banho de prata 925, ouro 24 quilates ou platina, e os processos de revestimento, cravação e acabamento são inteiramente feitos à mão”. Como explica no site que lança o marketing, colocando a mão um pouco à frente dos possíveis protestos que não faltam nestes tempos, “o processo totalmente artesanal e manual dá vida a produtos únicos, cada um com o seu espírito e carácter, e para o qual cada pequena diferença não é considerada uma falha, mas sim uma característica distintiva e inovadora de cada criação individual.” Em um de seus stories no Instagram na sexta-feira, 15 de março, Valentina também postou um luxuoso vestido de noiva, e comentou: “ Uma reunião especial hoje.” No entanto, ela não esclareceu se deseja entrar neste setor como trader, ou se é o anúncio de seu próximo passo pessoal com seu jovem namorado Matteo Napolitano.

