“Hoje não há amor senão guerras”

“Hoje não existe amor, mas existem guerras: é disso que trata o meu programa. É sobre mim, sobre pessoas que vivem uma época em que falta amor.” O conceito de amor defendido por Pippo Delbono, um dos artistas italianos com maior intensidade poética, é talvez o mais antigo e, em certa medida, o mais puro. Numa representação teatral de vanguarda, o ator e encenador representam, no entanto, um regresso ao conceito dantesco de amor. Um conceito que finalmente poderia ser formulado em torno daquela última linha da comédia sobre a qual tanto se especulou: “O amor que move o sol e outras estrelas”. Não é certamente por acaso que o espetáculo de Delbono – com um título tão hierático e ao mesmo tempo alegre, “Love” – começa num ponto geográfico específico, em Portugal. “Um lugar de amor e luta: uma bela terra.” A terra que Delbono visitou com frequência e onde o produtor teatral italiano Renzo Barsotti atua há anos. Do encontro entre Barsotti e Delbono nasceu a ideia de um espetáculo sobre Portugal. Depois, a partir de Portugal, começaram as pesquisas sobre o amor como sentimento, como estado de alma. Resultados? Por exemplo, o espetáculo esgotado em Bolonha, no Teatro Arena del Sole, porém, neste fim de semana “Amore” chega ao Teatro Comunale Abbado. “Será exibido no palco hoje e amanhã às 20h30 e no domingo às 16h. “Este espetáculo – disse Delbono – apresenta uma dupla visão do amor. Por um lado – e são estas as palavras que ganham som – todos nós partimos em busca deste amor, tentando escapar ao medo que nos ataca. Nesta viagem tentamos evitá-lo, este amor, mesmo que estamos constantemente conscientes da sua urgência. Mas a viagem – feita de música, sons e imagens – talvez consiga fazê-lo, conduzir-nos à reconciliação, a um momento de paz em que este amor possa manifestar-se, transcendendo qualquer medo. O amor cruza duas dimensões: a música e a palavra poética. Durante a performance, peças de poetas portugueses como Eugénio de Andrade, Daniel Damasio Asensão Filipe e Sofía De Mello Brenner Andersen, mas também de Jacques Prévert e Rainer Maria Rilke, que definiram “ bom” apenas com uma obra de arte que “nasceu da necessidade”.: Afinal, o amor de Delbono é fruto da necessidade, e assim se torna a síntese mais elevada do que Rilke pretendia. “O amor a que se refere é universal – comenta o diretor do Abbado, Marcello Corvino -. Não estamos falando apenas das relações entre humanos. para o planeta.' Numa época de confusão e violência, precisamos de artistas que se preocupem com certas mensagens: é isso que torna a arte essencial.”